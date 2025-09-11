Известия из мира российского футбола

Прямая трансляция с обновлениями о трансферах, переходах и новостях об игроках и клубах в России.

Это прямая трансляция с автоматическим обновлением постов, чтобы следить за ходом событий было удобно. Настроить частоту автоматического обновления можно с помощью кнопки со стрелкой.Важно напомнить: российские клубы больше не могут совершать сделки с клубами из топ-лиг и других чемпионатов, окно трансферной компании которых закрылось ранее. Синхронно с Россией оно захлопнется в Саудовской Аравии и Турции. Чуть позднее – например, в Греции (13 сентября) и Катаре (16-е число).

Полузащитник Александр Ломакин сменил «Оренбург» на «Торпедо». Стороны подписали контракт сроком на два года. За новую команду Ломакин будет выступать под 21-м номером.«ПСВ хотел взять игрока в аренду, но мы сумели его удержать. Затем ко мне пришли его родители и агенты, они попросились уйти. Мы пытались убедить Кармо остаться, но, получив предложение от ЦСКА, поняли, что у нас есть возможность финансово стабилизировать клуб. Конечно, нам бы хотелось, чтобы сумма была двузначной. Но мы сделали всё возможное», — приводит слова Касереса ESPN.Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Бобёр перебрался в «Нефтехимик». Аренда до конца сезона. У самарского клуба есть возможность отозвать аренду зимой. ЦСКА завершил приобретение 19-летнего атакующего полузащитника Матии Поповича из «Наполи», сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. Отмечается, что сербский футболист подписал с ЦСКА контракт до 2028 года на правах свободного агента. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Итальянский клуб получит € 500 тыс., когда Попович сыграет 10 матчей в РПЛ и Кубке России. ЦСКА продолжает общение по трансферу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок не отказывался от предложения армейцев. Кстати, сегодня Дмитрию исполнилось 29 лет.Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа находится в шаге от перехода в «Шарджу» из ОАЭ. Об этом сообщает журналист Марио Альберто Санчес. Сейчас стороны ведут активные переговоры по аренде венесуэльского нападающего сроком на год





