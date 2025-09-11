Head Topics

Известия из мира российского футбола

Спорт Новости

Известия из мира российского футбола
ТрансферыРоссийский ФутболНовости
  • 📰 championat
  • ⏱ Reading Time:
  • 78 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 52%
  • Publisher: 51%

Прямая трансляция с обновлениями о трансферах, переходах и новостях об игроках и клубах в России.

Это прямая трансляция с автоматическим обновлением постов, чтобы следить за ходом событий было удобно. Настроить частоту автоматического обновления можно с помощью кнопки со стрелкой.Важно напомнить: российские клубы больше не могут совершать сделки с клубами из топ-лиг и других чемпионатов, окно трансферной компании которых закрылось ранее. Синхронно с Россией оно захлопнется в Саудовской Аравии и Турции. Чуть позднее – например, в Греции (13 сентября) и Катаре (16-е число).

Полузащитник Александр Ломакин сменил «Оренбург» на «Торпедо». Стороны подписали контракт сроком на два года. За новую команду Ломакин будет выступать под 21-м номером.«ПСВ хотел взять игрока в аренду, но мы сумели его удержать. Затем ко мне пришли его родители и агенты, они попросились уйти. Мы пытались убедить Кармо остаться, но, получив предложение от ЦСКА, поняли, что у нас есть возможность финансово стабилизировать клуб. Конечно, нам бы хотелось, чтобы сумма была двузначной. Но мы сделали всё возможное», — приводит слова Касереса ESPN.Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Бобёр перебрался в «Нефтехимик». Аренда до конца сезона. У самарского клуба есть возможность отозвать аренду зимой. ЦСКА завершил приобретение 19-летнего атакующего полузащитника Матии Поповича из «Наполи», сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. Отмечается, что сербский футболист подписал с ЦСКА контракт до 2028 года на правах свободного агента. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Итальянский клуб получит € 500 тыс., когда Попович сыграет 10 матчей в РПЛ и Кубке России. ЦСКА продолжает общение по трансферу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок не отказывался от предложения армейцев. Кстати, сегодня Дмитрию исполнилось 29 лет.Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа находится в шаге от перехода в «Шарджу» из ОАЭ. Об этом сообщает журналист Марио Альберто Санчес. Сейчас стороны ведут активные переговоры по аренде венесуэльского нападающего сроком на год

Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

championat /  🏆 29. in RU

Трансферы Российский Футбол Новости Клубы Игроки

 

Россия Последние новости, Россия Последние новости



Render Time: 2025-09-11 14:01:26