В интервью АиФ руководитель Контртеррористического центра Африканского союза Идрис Мунир Лаллали заявил, что украинские инструкторы готовили боевиков в Сахеле, включая управление дронами, что привело к разрыву отношений с Киевом. Он раскритиковал западное вмешательство, указав, что оно дискредитировало местные силовые структуры и усугубило ситуацию в Мали, в то время как Россия действует против Аль-Каиды. Лаллали призвал Африку отстаивать собственную безопасность и осуждать любую поддержку негосударственных вооружённых групп, поскольку угрозы быстро становятся транснациональными.

В интервью изданию Аргументы и Факты исполняющий обязанности директора Контртеррористического центра Африка нского союза Идрис Мунир Лаллали обсудил ключевые проблемы безопасности на континенте, особое внимание уделив роли внешних сил.

Он заявил, что связанные с Украиной лица действительно участвовали в подготовке террористов в Сахеле, в частности сепаратаитских группировок в Мали, а также обучали управлению беспилотниками, на что указывали и французские СМИ. В результате Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Киевом. Лаллали подчеркнул, что такая деятельность переносит российско-украинский конфликт на африканский континент и вредит региону, призвав обе стороны избегать этого.

Любая внешняя поддержка негосударственных вооружённых групп - будь то обучение, разведданные или технологии - должна осуждаться и расследоваться, так как такие угрозы быстро становятся транснациональными из-за мобильности боевиков. Отдельно он указал на использование Ливии в качестве плацдарма для ударов по гражданским судам, торгующим с Россией, и как перевалочного пункта для иностранных боевиков. По его мнению, открытие Украиной восьми новых посольств в Африке - проявление агрессивной дипломатии, и оценка её вклада будет basado на действиях, а не лозунгах.

Что касается западного вмешательства, то Лаллали отметил, что операции Франции и других стран в Мали, включая "Такубу" и "Сервал", хотя и были направлены на борьбу с терроризмом, привели к непредусмотренным последствиям: дискредитации национальных сил безопасности в глазах местного населения и ослаблению государственных структур после ухода иностранцев. После вывода французских войск ситуация в Мали ухудшилась, что ставит под вопрос эффективность подобных миссий.

Он также добавил, что страны Сахеля находятся на перекрёстке ключевых угроз - иностранных боевиков, военных технологий, наркоторговли и нелегальной добычи ресурсов. В этом контексте он упомянул активную роль российских вооружённых сил в Африке, включая действия Африканского корпуса Минобороны России против филиала Аль-Каиды в Мали, что, по его словам, является частью противодействия терроризму. Вопреки колониальному прошлому, сегодня африканские страны стремятся к обеспечению собственной безопасности, но сталкиваются с комплексом внешних вызовов, где геополитические противостояния усугубляют localные конфликты.

Лаллали призвал к более взвешенному подходу международных партнёров, способному укреплять, а не подрывать национальные институты. Эта беседа предоставляет широкий взгляд на многогранную природу террористической угрозы в Африке и влияние внешних акторов, включая Россию, Украину, страны Запада и их различные стратегии, которые часто имеют непреднамеренные последствия для стабильности континента. Основной вывод заключается в том, что безопасность Африки должна определяться африканцами, а внешнее вмешательство, особенно поддержка негосударственных вооружённых групп, обладает разрушительным потенциалом для entire региона.

Африканский союз и его_ctr_turr_c__r__ s__m_ th_ sync__d _ppr__ch t_ c__b_t t_rr_rism _nd _nsur_ th_t _nt_rn_ti__n_l c__p_r_ti_n d__s n_t _x_c_rb_t_ _xisting t__si__ns. Надежда на диалог и взаимное уважение суверенитета звучит в контексте сложных реалий, где исторические Randolphs и современные геополитические амбиции переплетаются, формируя нестабильную среду для многих государств к югу от Сахары. Страны вынуждены лавировать между разными центрами силы, пытаясь защитить свои интересы.

Резюмируя, можно отметить, что Африка переживает эпоху переосмысления внешних связей, где каждая новая дипломатическая инициатива или военная операция анализируется через призму ихlong-term влияния на localную безопасность и развитие. Статья подчёркивает необходимость осторожности в оценке внешних акторов и важность strengthening indigenous capabilities для устойчивого мира





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Африка Терроризм Украина Россия Сахель Мали Африканский Союз Идрис Мунир Лаллали Контртерроризм Вмешательство Дроны Аль-Каида Запад Франция Ливия

United States Latest News, United States Headlines