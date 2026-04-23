Игорь Мостовой резко раскритиковал судейство в РПЛ: «Это издевательство какое-то»

Известный футбол ьный комментатор и эксперт Игорь Мостовой подверг резкой критике судейские решения в последних матчах Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ), в частности, касающиеся назначения пенальти за игру рукой.

Он выразил возмущение трактовками судей и работой системы VAR, назвав происходящее издевательством над футболом. Мостовой считает, что в футболе слишком много людей, далеких от понимания игры, и предлагает себя в качестве оператора VAR, чтобы навести порядок. Его гнев вызван, в первую очередь, решением назначить пенальти в матче между «Локомотивом» и «Зенитом», а также аналогичным эпизодом в игре «Краснодара» и «Спартака». Комментатор подчеркивает, что трактовки судей становятся все более абсурдными – любое касание мяча рукой, даже случайное, трактуется как нарушение.

Он призывает судей руководствоваться здравым смыслом и смотреть на игру с точки зрения футбольных принципов, исключая нефутбольные интерпретации. Мостовой также напомнил о недавнем скандале с судьей, задержанным за взятки в первой лиге, который, тем не менее, работал на VAR в матчах РПЛ. Это, по его мнению, свидетельствует о серьезных проблемах в системе судейства. Мостовой не ограничился критикой только назначения пенальти.

Он также отметил низкий уровень квалификации судей, сравнив их с «мартышками с очками», которым дали игрушку, и теперь они трактуют любые моменты по своему усмотрению. Он привел пример матча между «Райо Вальекано» и «Эспаньолом», где аналогичный эпизод с игрой рукой не был даже рассмотрен, в то время как в РПЛ за это сразу назначается пенальти и выдается желтая карточка.

Эксперт считает, что в сложившейся ситуации игрокам выгоднее просто делать навесы в штрафную площадь, надеясь на касание мяча рукой соперника и получение пенальти, чем пытаться играть в футбол. Другие эксперты и тренеры также высказали свое мнение по поводу спорных судейских решений. Например, Мусаев, тренер «Спартака», отметил, что рука игрока была отставлена и не влияла на развитие атаки, а эпизод с Оласой он смотрел с технической съемки, чтобы избежать предвзятости.

Умяров, игрок «Краснодара», согласился с тем, что назначение пенальти за игру рукой в его матче было спорным и что сейчас практически за любое касание руки наказывают. Джику, также игрок «Спартака», в шутку предложил просто делать навесы на руки соперника, чтобы гарантированно получить пенальти. Карседо отметил, что «Спартак» провел отличный первый тайм в матче с «Краснодаром», а во втором игра была равной.

Гуренко, комментируя пенальти в матче «Зенита» и «Локомотива», назвал его глупостью, подчеркнув, что касание мяча пальцами Дивеева не повлияло на ситуацию и что фиксация таких фолов может привести к абсурду. В целом, высказывания Мостового и других участников футбольного процесса отражают растущее недовольство качеством судейства в РПЛ и работой системы VAR. Критика направлена на субъективность трактовок, отсутствие единообразия в решениях и влияние нефутбольных факторов на судейские назначения.

Эксперты призывают к более профессиональному подходу к судейству, повышению квалификации судей и более четким критериям для принятия решений. Предложение Мостового поработать оператором VAR, хотя и звучит иронично, подчеркивает его уверенность в том, что он способен более объективно оценивать спорные эпизоды и навести порядок в системе. Ситуация с судейством в РПЛ требует серьезного внимания и реформ, чтобы вернуть доверие болельщиков и обеспечить честную и справедливую игру.

Необходима прозрачность в работе судейского корпуса, четкие правила и критерии оценки, а также независимый контроль за их деятельностью. Только в этом случае можно будет избежать подобных скандалов и обеспечить высокое качество футбола в России. Важно помнить, что судьи – это не только арбитры на поле, но и операторы VAR, которые должны принимать решения на основе объективных данных и четких правил, а не личных симпатий или предубеждений. Игнорирование этих принципов приводит к разочарованию болельщиков и подрывает авторитет российского футбола





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Первая сенсация Кубка Америки: Бразилия так и не забила Венесуэле по правиламСудья не засчитал сразу три гола бразильцев. Три!

Read more »

В РПЛ новый лимит. Не больше 8 легионеров в заявке, старт – с сезона-2020/21Итоги исполкома РФС: • С сезона-2020/21 будет новый лимит • Идея расширения РПЛ жива, планируют звать частные клубы из СНГ • VAR будет с первого тура нового сезона. Но, не во всех матчах • Тренер года по версии РФС – Семак, игрок года – Дзюба

Read more »

Мобильные комплексы VAR по заказу «Ростелекома» для РПЛ доставлены в МосквуМобильные комплексы системы видеопомощи арбитрам (VAR), заказанные ПАО «Ростелеком», были доставлены в Москву.

Read more »

Тиаго Алькантара: «Я полностью против VAR. Он дает немного больше справедливости, но отнимает дух игры»«Я полностью против VAR. Он дает больше справедливости, но отнимает дух игры» Есть и такое мнение:

Read more »

Леонид Калошин: «До 19-го тура VAR будет использоваться в РПЛ на одном-трех матчах»Леонид Калошин: «До 19-го тура VAR будет использоваться в РПЛ на одном-трех матчах» Все команды должны быть в равных условиях? Да нет, есть идея получше 🤷‍♂

Read more »

Первый судья, поставивший пенальти после VAR там, где VAR еще не ввелиБоливийский судья вошел в историю мирового футбола. Так с VAR еще не работали

Read more »