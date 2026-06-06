Игорь Сечин: Мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ подчеркнул, что современный мир стоит перед рядом вызовов, включая милитаризацию и возможный финансовый пузырь в IT отрасли.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ обратил внимание на ряд вызовов, перед которыми стоит современный мир. В их числе - милитаризация и возможный финансовый пузырь в IT отрасли.

В выступлении на Энергетической панели в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума Игорь Сечин подчеркнул, что глобальные военные расходы непрерывно растут на протяжении последних 11 лет. Оборонные расходы США, составляющие сегодня треть мировых расходов, за последние десять лет выросли в полтора раза и в прошлом году достигли почти одного триллиона долларов. К 2027 году расходы должны увеличиться еще на 50%. При этом оборонные расходы европейских членов НАТО растут самыми высокими темпами с 1953 года.

Только за прошлый год они увеличились почти на четверть и превысили полтриллиона долларов. Игорь Сечин отметил, что в Европе выделяется Германия, военные расходы которой за три последних года выросли в два раза - до 114 миллиардов долларов и планируется их дальнейшее удвоение к 2030 году.

"Можно смело констатировать, что Германия приступила к переводу экономики на военные рельсы. Немецкие оборонные гиганты Rheinmetall и KNDS планируют приобретение производственных мощностей Mercedes и Volkswagen", - заявил он. Игорь Сечин обратил внимание на символические шаги Берлина, которые, по его мнению, свидетельствуют о милитаризации германской политики.

"Верхом цинизма стала заявка Берлина на проведение Олимпиады в 2036 году. Видимо, есть желание отметить столетний юбилей предыдущей берлинской Олимпиады, задуманной как масштабный проект пропаганды достижений гитлеровского режима", - подчеркнул он. Сечин также раскрыл механизм перетока финансового капитала в оборонный сектор. По его словам, формируется простая цепочка - политическое давление ведет к росту бюджетных расходов, которые толкают вверх рыночную капитализацию плотно переплетенной триады: военно-промышленного комплекса, высокотехнологических корпораций и финансового сектора.

Он отметил, что с начала 2022 года стоимость акций американских компаний авиакосмической и оборонной промышленности выросла в два с половиной раза при росте американского рынка акций на 65% за тот же период.

"Капитализация компаний, поставляющих оружие Украине, бьет все мыслимые рекорды: немногим более чем за четыре года акции немецкого Rheinmetall выросли более чем в 16 раз, британской BAE Systems - почти в три раза", - отметил Сечин. Пузырь на финансовом рынке Одной только милитаризацией, однако, проблемы мировой экономики не ограничиваются. Сечин также отметил, что технологический сектор привлекает масштабные инвестиции. По оценкам компании McKinsey, совокупные капитальные затраты в секторе обработки данных к 2030 году могут достичь восьми триллионов долларов.

Только в текущем году четыре крупнейшие технологические компании направят около 700 миллиардов на развитие вычислительных мощностей.

"Сегодня компании, связанные с искусственным интеллектом, фактически забирают значительную часть инвестиционного ресурса в ущерб остальной экономике", - рассказал Игорь Сечин. Доля капитальных затрат американского технологического сектора в общих инвестициях уже достигла рекордных 35%, при этом еще 15 лет назад она измерялась несколькими процентами. На американском фондовом рынке за последние десять лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 44%, отметил Сечин.

С учетом ожидаемого выхода на биржу таких гигантов как SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.), OpenAI и Anthropic с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов, этот показатель приблизится к 50%.

"Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке", - подчеркнул Игорь Сечин. Основным бенефициаром надвигающегося кризиса, по его мнению, является финансовый сектор западных стран, который ещё вчера активно продвигал совсем другую - "зеленую" повестку.

"Сегодня те же компании - BlackRock, The Vanguard Group, State Street Corporation управляют триллионами долларов, вложенными по завышенным оценкам в сектор высоких технологий и военно-промышленный комплекс. Круг замкнулся. А недавно глава BlackRock Ларри Финк предложил для покупки акций технологических гигантов использовать накопления пенсионных фондов и страховых компаний, что привлечет в этот сектор дополнительные колоссальные ресурсы. Не уверен, что кто-нибудь спросит разрешение у американских пенсионеров", - резюмировал Сечин





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