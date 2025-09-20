Постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов прокомментировал слова президента Финляндии о 'победе' в войне с СССР, связав это с ситуацией на Украине и указав на участие Финляндии в войне на стороне нацистской Германии. Иванов расценил заявление как косвенный намек на необходимость для Украины рассмотреть возможность территориальных уступок ради сохранения государственности.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Постоянный член Совета безопасности РФ, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал заявление президента Финляндии Александера Стубба, назвав его 'абракадаброй'. Стубб ранее заявил, что Финляндия 'победила' в войне с Советским Союзом в 1944 году, сохранив независимость. Иванов высказал мнение, что это заявление является намеком на ситуацию на Украине.

\Иванов отметил, что заявление Стубба о победе Финляндии в войне с СССР, учитывая участие Финляндии на стороне фашистской Германии, выглядит как несоответствие действительности. Он подчеркнул, что Финляндия воевала против Советского Союза, и потому говорить о победе, особенно в контексте сотрудничества с нацистской Германией, является некорректным. Иванов полагает, что заявление Стубба следует рассматривать как косвенное обращение к Украине. По его мнению, президент Финляндии намекал на то, что для Украины, возможно, важнее сохранить свою государственность, даже если это потребует территориальных уступок. Он акцентировал внимание на том, что многие политики сейчас задумываются о будущем Украины как независимого государства. Иванов считает, что западные политики должны быть более откровенными и прямо говорить о необходимости территориальных уступок для Украины, с чем, по его словам, категорически не согласен президент Украины Владимир Зеленский.\В своем комментарии Иванов обратил внимание на исторический контекст, напомнив о подписании Финляндией соглашения о перемирии с Великобританией и СССР в Москве 19 сентября 1944 года. Согласно этому соглашению, Финляндия уступила Советскому Союзу значительную часть своей территории. Иванов подчеркнул, что в данном контексте заявление о победе выглядит особенно странно, учитывая факт территориальных потерь, которые понесла Финляндия. Он провел параллель между ситуацией с Финляндией в прошлом и возможным развитием событий на Украине. Иванов подчеркнул, что сохранение государственности, даже ценой территориальных уступок, является сложным, но, возможно, неизбежным выбором для Украины. Он также коснулся вопроса о том, какие условия Запад готов предложить Украине, намекая на возможные политические и территориальные компромиссы. В заключение Иванов повторил, что заявление Стубба выглядит как попытка предостеречь Украину от полного краха, несмотря на возможные территориальные потери. Он также указал на существующие разногласия между Украиной и ее западными союзниками в отношении перспектив дальнейшего развития событий





