Иван Яковлев рассказал о работе на складе маркетплейса параллельно с футбольной карьерой

Иван Яковлев, лучший бомбардир Фонбет Кубка России в минувшем сезоне, поделился информацией о своей работе на складе маркетплейса и зарплате в клубе.

Иван Яковлев рассказал о работе на складе маркетплейса параллельно с футбол ьной карьерой. В минувшем сезоне Яковлев стал лучшим бомбардиром Фонбет Кубка России. Он забил пять голов — столько же, сколько и у нескольких игроков из Мир РПЛ.

Однако Яковлев провёл меньше всех матчей (три игры), поэтому приз лучшему бомбардиру вручили именно Ивану. — Что с зарплатой в клубе? Начали ли платить? Или всё же приходится работать на складе маркетплейса, чтобы прокормить семью?

— Обойти грандов в борьбе за звание лучшего бомбардира — это гордость, счастье и возможность попасть в историю. Сейчас какую‑то часть зарплаты нам выплатили, самую маленькую. Ждём улучшения ситуации в клубе. Я сам пошёл на такую работу, чтобы обеспечивать семью.

У меня жена и двое детей. Тренируемся, после тренировки иду на работу





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