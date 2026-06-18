Исследование пройдет в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП, который в 2027-2028 годах будет специально для этого модернизирован. В 2017-2024 годах на базе комплекса прошли эксперименты с изоляцией экипажа для имитации дальних космических полетов. На втором этапе проведения эксперимента планируется проведение испытаний биологической системы жизнеобеспечения с участием человека.
ИМБП РАН и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" проведут эксперименты по созданию оптимальной системы для обеспечения атмосферы в напланетных модулях и кораблях для дальних космических миссий.
Исследования пройдут в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП, который в 2027-2028 годах будет специально для этого модернизирован. В 2017-2024 годах на базе комплекса прошли эксперименты с изоляцией экипажа для имитации дальних космических полетов. На втором этапе проведения эксперимента планируется проведение испытаний биологической системы жизнеобеспечения с участием человека. Оператор будет эксплуатировать прототип системы, обслуживать ее и обеспечивать работоспособность, а также утилизировать отработанные биоматериалы, на использовании которых построено оборудование
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