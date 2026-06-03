ИИ угрожает творческим профессиям: потери авторов превысят 1 трлн рублей к 2030 году

Председатель РЦИС Андрей Кричевский предупреждает: из-за развития нейросетей авторы потеряют более 1 трлн рублей, а творческие профессии выродятся в работу операторов машинной генерации. Массовое тиражирование контента от ИИ ведет к деградации вкуса и угрожает культурному суверенитету.

К 2030 году из-за стремительного развития нейросетей авторы и правообладатели могут потерять более 1 триллиона рублей, а творческие профессии рискуют выродиться в работу операторов машинной генерации.

Такое предупреждение прозвучало от председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрея Кричевского. По его мнению, массовое тиражирование творчества от искусственного интеллекта не только обесценивает труд креативных людей, но и ведет к деградации потребителя, ставя под угрозу культурный суверенитет страны. Кричевский подчеркивает, что говорить о создании ИИ некорректно. Вслед за философом Николаем Бердяевым он утверждает: творчество не сводится к генерации или перераспределению элементов замкнутой вселенной, а связано с введением в бытие подлинно нового.

Искусственный интеллект - это сложная программно-аппаратная система, которая, опираясь на огромную информационную базу, генерирует объекты, но не создает их. Оператор, задающий параметры, является истинным создателем. Однако такой инструмент таит в себе серьезные риски. Существуют два сценария использования ИИ.

Первый - когда у человека есть собственный творческий замысел, и машина помогает его визуализировать. В этом случае ИИ интенсифицирует труд авторов, позволяя выразить идеи в разных формах. Но даже это может привести к сокращению некоторых профессий: режиссеру проще самому написать музыку, чем обращаться к композитору. Второй сценарий - когда задачу ставит непрофессионал, у которого часто отсутствует сильный замысел, а есть лишь желание получить приличный результат.

В результате появляется огромное количество генеративного мусора, который вытесняет настоящие произведения. Генеративная масса заполняет стриминги и социальные сети, доля таких публикаций уже измеряется десятками процентов. Платформы не брезгуют подмешивать генерацию, чтобы сократить отчисления реальным авторам. Вкус публики примитивизируется, алгоритмы рекомендаций оптимизируются под удержание внимания, а не под качество.

Сложные произведения перестают быть востребованными, институт интеллектуальной собственности обесценивается, исчезает мотивация заработка и признания. Творческие профессии теряют опору. Кричевский предрекает, что мы вступаем в мир без творческого труда и эмоций - в мир генерации. Исчезнут не отдельные творческие профессии, а все, за исключением, возможно, театра и спорта.

Техники-операторы ИИ останутся, но творцов-профессионалов не будет. Это ставит под вопрос не только экономику креативных индустрий, но и культурную идентичность страны. Потери правообладателей к 2030 году превысят 1 трлн рублей, если не принять меры по регулированию использования нейросетей и защите прав авторов





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Искусственный Интеллект Творческие Профессии Авторские Права Генеративный Контент Культурный Суверенитет

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