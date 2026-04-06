ИИ и война: как США и Иран переосмысливают стратегию конфликта

Статья анализирует эволюцию военной стратегии США и Ирана в свете развития искусственного интеллекта и новых технологий. Обсуждаются потенциальные преимущества и риски использования ИИ в боевых действиях, а также стратегии Ирана по противодействию американскому технологическому превосходству.

Планирование войны с Иран ом всегда основывалось на одном и том же упрямом понимании реальности: воевать будет сложно, а победить – еще сложнее. Страна огромная и гористая. Большая часть ее военной инфраструктуры скрыта в пещерах и бункерах. Любой серьезный план по нейтрализации ядерных амбиций Иран а или свержению режима быстро приводил руководство США к выводу, что для успеха потребуются сухопутные войска, а их использование приведет к жертвам среди американцев.

Однако появление машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ) привело к возникновению в США «соблазнительной идеи» о том, что они наконец-то смогут вести бесконечную войну с крупным противником, не подвергая своих граждан опасности. Эта идея подпитывалась верой в технологическое превосходство и способность ИИ перехватывать и анализировать огромные объемы данных, позволяя принимать более эффективные решения на поле боя. Авторы статьи подчеркивают, что искусственный интеллект в сочетании со все более точным вооружением и тотальным наблюдением изменил возможности американских вооруженных сил по ведению боевых действий на расстоянии. Точность и скорость, с которой американские войска теперь могут обнаруживать и уничтожать противников, потенциально снижая при этом потери среди военнослужащих и гражданского населения, – это значительный прорыв в военном деле. Это дало надежду на ведение военных действий с меньшими потерями, что в свою очередь смягчило бы политические и социальные последствия военных кампаний. Однако такая стратегия таит в себе и серьезные риски. Во-первых, зависимость от технологий может привести к недооценке человеческого фактора и усложнить принятие решений в условиях быстро меняющейся обстановки. Во-вторых, возрастает вероятность ошибок, вызванных сбоями в работе ИИ или неправильной интерпретацией данных. В-третьих, противник, осознавая эти уязвимости, может предпринять контрмеры, направленные на нарушение работы ИИ или введение в заблуждение американских военных. Нельзя забывать и о этических аспектах применения ИИ в военных целях, таких как риск неконтролируемого использования силы и принятие решений, основанных на алгоритмах, а не на человеческом суждении. Иран, понимая эти вызовы, активно развивает свои собственные технологии, направленные на противодействие американскому технологическому превосходству. Иранские военные внимательно изучают опыт конфликтов последних десятилетий, особенно в регионе, чтобы разработать стратегии, позволяющие противостоять США. Они осознают важность асимметричной войны, использования киберпространства и развития средств радиоэлектронной борьбы. Национального центра по борьбе с терроризмом США, иранцы нашли способ победить в конфликте с США. Он отметил, что в Иране изучили войны последних двух десятилетий на востоке и на западе и увидели, что возможно победить США, просто не проиграв. Эта стратегия подразумевает создание ситуации, при которой США столкнутся со слишком высокими издержками войны, что в конечном итоге вынудит их прекратить боевые действия. Это может включать в себя использование партизанской тактики, нанесение ударов по критической инфраструктуре, кибератаки и поддержку повстанческих движений. Иран также активно развивает свой ядерный потенциал и баллистические ракеты, чтобы создать для США неприемлемый риск эскалации. Стратегическое мышление Ирана основывается на понимании слабостей американской военной машины и стремлении использовать их в своих интересах. Иранские военные эксперты считают, что для победы над США необходимо избегать прямого столкновения, которое может привести к огромным потерям. Вместо этого они сосредоточены на создании условий, при которых США окажутся в стратегическом тупике и будут вынуждены отступить. Эта стратегия предполагает гибкость, креативность и готовность к длительной борьбе. Иран уверен в своей способности выстоять в конфликте с США благодаря своей географии, сложной сети обороны и поддержке населения. Они также рассчитывают на политическую нестабильность в США и международную изоляцию, чтобы ослабить позиции противника. В конечном итоге, Иран стремится достичь своих целей, не прибегая к прямому военному столкновению, а используя различные методы, чтобы вынудить США отказаться от своих амбиций в регионе.





