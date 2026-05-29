ИИХФ отменила решение о бане России, но не гарантирует реинтеграцию

Решение Дисциплинарного совета ИИХФ об аннулировании предыдущего отказа России в допуске к турнирам вызвало неоднозначную реакцию. Хотя формально бан снят, Совет ИИХФ будет принимать решения по каждому турниру отдельно, что оставляет неопределенность.

Международная федерация хоккея ( ИИХФ ) приняла решение отменить предыдущий запрет на участие российских сборных и клубов в международных турнирах, однако это не означает автоматического возвращения России в мировое хоккей ное сообщество.

Как сообщается в заявлении ИИХФ, 21 января 2026 года Совет ИИХФ первоначально постановил не допускать Россию к соревнованиям сезона 2026/27 из соображений безопасности. Однако 25 мая Дисциплинарный совет ИИХФ аннулировал это решение, признав его необоснованным в текущей форме. При этом Дисциплинарный совет прямо указал, что отмена не равнозначна реинтеграции, и направил вопрос обратно в Совет ИИХФ для повторного анализа с учетом планов безопасности, оперативных и спортивных аспектов.

В настоящее время Совет собирает необходимую информацию, после чего будет принимать решения о допуске России по каждому отдельному турниру. Это оставляет значительную неопределенность, так как каждый турнир может рассматриваться индивидуально, и полного снятия санкций пока не произошло. Решение вызвало неоднозначную реакцию в российских хоккейных кругах. Министр спорта России Михаил Дегтярев, имеющий степень доктора юридических наук, отметил, что это свидетельствует об успешной наступательной юридической позиции в спорте.

Известный хоккейный функционер и агент Шуми Бабаев выразил менее оптимистичный прогноз, заявив, что Россию будут держать на поводке еще как минимум год, и это лишь первый шаг, а в будущем могут придумать другие препятствия. Главный тренер СКА Роман Ротенберг поблагодарил юристов за большую работу в правовом поле и выразил надежду на новые положительные новости.

Бывший хоккеист и функционер Александр Сушинский указал на двойные стандарты: если США и Израиль допускаются к турнирам, то почему Россия остается под баном за те же предполагаемые нарушения? Депутат Госдумы Николай Валуев назвал новость позитивной, но предостерег от излишнего оптимизма, отметив, что это не гарантирует скорого допуска сборных. Таким образом, хотя формально решение ИИХФ от 25 мая отменило предыдущий запрет, реальное положение дел остается сложным. Совет ИИХФ будет рассматривать каждый турнир отдельно, что не исключает возможности новых отказов.

Многие эксперты сходятся во мнении, что это лишь промежуточный этап в долгом процессе реинтеграции, и окончательное возвращение России в международный хоккей может занять неопределенное время. Пока же российским хоккеистам и болельщикам остается ждать дальнейших решений и надеяться на скорейшее восстановление справедливости. Важно подчеркнуть, что данная новость не отменяет и других ограничений со стороны международных организаций, и ситуация остается в состоянии динамического развития





