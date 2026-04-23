Зумеры выбирают санатории: новый тренд в российском туризме

Исследование OneTwoTrip показало значительный рост бронирований санаториев и спа-отелей среди представителей поколения Z весной 2026 года. Молодежь ценит спокойный отдых, заботу о ментальном здоровье и современные условия.

Российские представители поколения Z, известные как зумеры , демонстрируют неожиданный интерес к санаторно-курортному отдых у, традиционно ассоциирующемуся с более старшим поколением. Исследование, проведенное сервисом OneTwoTrip и предоставленное изданию Лента.ру, выявило значительный рост бронирований санаториев и спа-отелей среди молодежи весной 2026 года.

Количество бронирований увеличилось на 15,5 процента, что свидетельствует о формировании нового тренда в сфере путешествий. Средняя стоимость одного дня пребывания в санатории достигла 14,8 тысяч рублей, что превышает показатели прошлого года на 4,6 процента. Этот рост цен, однако, не отпугивает зумеров, а скорее указывает на их готовность инвестировать в качественный отдых и заботу о своем здоровье. Наибольшей популярностью пользуются санатории Краснодарского края, предлагающие широкий спектр услуг и благоприятные климатические условия.

Помимо Краснодарского края, в число востребованных направлений входят также регионы с развитой инфраструктурой оздоровительного туризма, такие как Кавказские Минеральные Воды и Крым. Важно отметить, что современный облик санаториев претерпел значительные изменения. Они больше не являются устаревшими учреждениями, предлагающими лишь стандартные медицинские процедуры. Напротив, современные санатории трансформировались в полноценные велнес-отели, сочетающие в себе комфортное размещение, стильный дизайн, современные СПА-комплексы, фитнес-залы и гибкие форматы проживания.

Это позволяет зумерам наслаждаться не только оздоровительными процедурами, но и широким спектром развлечений и возможностей для активного отдыха. Привлекательность санаторного отдыха для зумеров обусловлена несколькими факторами. Во-первых, это растущая осознанность важности ментального здоровья. Более 70 процентов молодых людей признают ментальное здоровье своим приоритетом, и санатории предлагают идеальную среду для спокойного отдыха, релаксации и восстановления сил.

Возможность заниматься йогой, пилатесом, медитациями и другими практиками, направленными на улучшение психоэмоционального состояния, является важным преимуществом санаторного отдыха для зумеров. Во-вторых, зумеры стремятся к получению новых впечатлений и уникальных эмоций. Современные санатории предлагают разнообразные программы, включающие не только традиционные оздоровительные процедуры, но и экскурсии, мастер-классы, тематические мероприятия и другие развлечения. Это позволяет зумерам сочетать заботу о здоровье с интересным и насыщенным досугом.

В-третьих, зумеры ценят комфорт и удобство. Современные санатории предлагают высокий уровень сервиса, комфортабельные номера, вкусное и здоровое питание, а также широкий спектр дополнительных услуг. Это делает отдых в санатории максимально приятным и расслабляющим. Кроме того, зумеры активно используют социальные сети для обмена опытом и рекомендациями.

Положительные отзывы и яркие фотографии из санаториев привлекают все больше молодых людей, желающих попробовать этот вид отдыха. Параллельно с ростом популярности санаторного отдыха среди зумеров, наблюдается и другой интересный тренд – так называемые фан-вояжи. Это короткие поездки, привязанные к конкретному событию, такому как концерт любимой группы, спортивное мероприятие или фестиваль. Зумеры предпочитают в путешествиях получать как можно больше впечатлений и эмоций, и фан-вояжи идеально соответствуют этому запросу.

Они позволяют совместить путешествие с посещением интересного события, знакомством с новыми людьми и получением ярких эмоций. Фан-вояжи часто организуются спонтанно и характеризуются высокой степенью гибкости и свободы. Зумеры предпочитают самостоятельно планировать свои поездки, выбирая наиболее интересные для них мероприятия и места. Важно отметить, что зумеры – это поколение, выросшее в эпоху цифровых технологий.

Они активно используют интернет и социальные сети для поиска информации, бронирования билетов и отелей, а также для обмена опытом и рекомендациями. Это делает их более информированными и требовательными туристами. Сервисы онлайн-бронирования, такие как OneTwoTrip, играют важную роль в формировании новых трендов в сфере путешествий, предлагая зумерам широкий выбор вариантов отдыха и удобные инструменты для планирования поездок.

В целом, наблюдаемые изменения свидетельствуют о том, что зумеры переосмысливают традиционные представления об отдыхе и формируют новые тренды, ориентированные на заботу о здоровье, получение новых впечатлений и комфорт





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Исследование: россияне стали чаще бронировать хостелы и апартаментыРоссияне стали чаще бронировать хостелы и апартаменты, показало исследование. Как отмечает OneTwoTrip, популярность такого жилья среди российских путешественников выросла на 6%:

Read more »

Эксперты рассказали, когда дешевле всего путешествовать по РоссииДороже всего путешествовать по России в июле и августе. Лучше всего путешествовать по стране в феврале и марте. В некоторых случаях выгодны и осенние месяцы.

Read more »

Исследование: путешествия на поезде по России дороже всего обходятся в августеПутешествие по России на поезде дороже всего обойдется в августе, а дешевле всего - в декабре, говорится в подготовленном для нас исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip:

Read more »

Опрос: почти четверть россиян изменили отношение к путешествиям из-за коронавирусаКоронавирус серьезно повлиял на желание путешествовать 24,3% россиян, говорится в результатах исследования, которое сервис OneTwoTrip провел специально для нас:

Read more »

Аналитики рассказали, куда россияне чаще всего летают осеньюКаждый пятый билет на самолет на эту осень куплен в Москву. Вторым по популярности городом стал Сочи, на на третьем находится Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений самой популярной стала Турция.

Read more »

Россияне рассказали, как относятся к знакомствам на отдыхеОпрос сервиса OneTwoTrip показал, что 79% россиян периодически заводят знакомства в поездках

Read more »