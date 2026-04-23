Зумеры: Высокие амбиции и новые требования к работе

Исследование Selecty показало, что поколение Z имеет более высокие карьерные ожидания, чем миллениалы, и активно ищет работу с конкурентной зарплатой, возможностями роста и гибкими условиями.

Многие представители старших поколений придерживаются мнения, что молодежь, относящаяся к поколению Z, или зумеры , испытывает трудности с принятием ответственности и адаптацией к строгим рабочим условиям.

Однако, согласно исследованию, проведенному компанией Selecty и опубликованному изданием «Известия» 23 апреля, карьерные амбиции зумеров значительно выше, чем у миллениалов. Анастасия Винтова, руководитель группы подбора персонала Selecty, отмечает, что уже в 20 лет представители поколения Z могут претендовать на руководящие должности и высокую заработную плату, благодаря своей гибкости, скорости обучения и способности быстро адаптироваться к новым условиям.

Данные Selecty подтверждают эту тенденцию: 69% соискателей в возрасте 25–30 лет считают конкурентную зарплату ключевым фактором при выборе работы, в то время как для людей 31–45 лет этот показатель составляет 60%, а для старшего поколения – всего 39%. В настоящее время российский рынок труда характеризуется исторически низким уровнем безработицы, начиная с 1991 года. Параллельно с этим наблюдается рост конкуренции среди соискателей, индекс hh.ru увеличился с 5,9 до 11,4 за год.

Несмотря на это, зумеры составляют лишь около 10% от общей численности населения РФ, что делает их наиболее уязвимой группой в карьерном плане. Однако, по мнению Винтовой, именно зумеры окажут наибольшее влияние на экономику страны в ближайшие 10–15 лет. В связи с этим, дальновидные работодатели активно инвестируют в адаптацию этого поколения к своим рабочим процессам. Распространенные стереотипы о неспособности зумеров к ответственности и работе в формальных условиях связаны с тем, что они выросли в более гибкой и адаптивной среде.

Все чаще соискатели отказываются от вакансий без четко обозначенных условий оплаты труда. Руководители с авторитарным стилем управления испытывают трудности во взаимодействии с молодежью, привыкшей к уважительному отношению и учету личных чувств. Конфликты в коллективах, хотя и не всегда обусловлены только возрастом, часто возникают из-за различий в ожиданиях и подходах к работе. Молодые сотрудники склонны к амбициозным планам, но сталкиваясь с реальностью, могут разочароваться и уволиться, если не смогут адаптироваться.

В смешанных командах разногласия могут возникать по вопросам дисциплины, сроков, ответственности, восприятия обратной связи и общего отношения к рабочему процессу. Старшее поколение может считать зумеров недостаточно серьезными и собранными, в то время как зумеры могут воспринимать старших коллег как слишком жестких и негибких. Эти представления формируют предвзятые стереотипы. Исследование Selecty показывает, что для зумеров наиболее важными факторами при выборе работы являются высокая заработная плата (69%), возможности карьерного роста и удаленная работа (49%).

Также для них важны ДМС (75%), обучение за счет компании (51%) и компенсация затрат на языковые курсы (23%). Помимо материальных стимулов, зумеры ценят баланс между работой и личной жизнью, благоприятную атмосферу в коллективе и возможность быть частью сообщества. По словам Маргариты Антиповой из get experts, при проведении собеседований с зумерами важно быть искренним и рассказывать интересные истории из опыта, чтобы удержать их внимание





