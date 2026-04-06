Представители поколения Z всё чаще проводят собеседования при приеме на работу. Эксперт компании get experts Маргарита Антипова рассказала, как подготовиться к собеседованию с молодым работодателем, на что обратить внимание и каких ошибок следует избегать. Ключ к успеху - искренность, открытость и баланс между профессионализмом и личными качествами.

Представители поколения Z всё чаще оказываются в роли интервьюеров при приеме на работу, что коренным образом меняет формат делового общения и предъявляет новые требования к кандидатам. Этот сдвиг в корпоративной культуре требует от соискателей осознания особенностей подхода зумеров, их ожиданий и ценностей.

Как успешно пройти собеседование с представителем этого поколения? На что обращают внимание молодые работодатели? Ответы на эти вопросы раскрыла эксперт компании get experts Маргарита Антипова в интервью РБК 6 апреля. Она подчеркнула, что зумеры быстро улавливают фальшь и теряют интерес к собеседнику, если чувствуют неискренность. В таких случаях никакие впечатляющие рассказы о достижениях не смогут вернуть доверие и увлечь собеседника. Поэтому ключевым фактором успеха является искренность и открытость в общении. Зумеры предпочитают живой, непринужденный стиль общения, в отличие от излишней формальности, сложных терминов и канцелярского языка, которые могут оттолкнуть интервьюера. Гораздо эффективнее поделиться интересной историей из собственного опыта, подробно рассказать о конкретном проекте или решенной задаче. Важно говорить простым и понятным языком, а в случае необходимости использовать профессиональную терминологию – обязательно пояснять ее значение. Это поможет зумеру лучше понять суть вопроса, запомнить информацию и продемонстрировать, что кандидат действительно разбирается в теме. Эксперт также обратила внимание на то, что зумеры придают большое значение ценностям и мотивации кандидата. На собеседованиях они часто задают вопросы о целях, которые ставит перед собой соискатель в работе, о его отношении к конструктивной критике, о способности адаптироваться к изменяющимся условиям и готовности выходить из зоны комфорта. Важно помнить, что зумерам интересна не только профессиональная компетентность кандидата, но и его личные качества, убеждения и ценности. Не менее важно продемонстрировать осведомленность о компании, ее деятельности и продуктах. Негативное впечатление может произвести неискренность, чрезмерная закрытость или критические высказывания о предыдущих работодателях. Также осторожность вызывают нежелание развиваться, неприятие новых технологий и устаревшие взгляды на процессы. \ Маргарита Антипова выделила ряд типичных ошибок, которые совершают кандидаты на собеседованиях с зумерами. Одна из самых распространенных – это попытка создать образ идеального специалиста, который никогда не ошибается, избегает сложностей и не имеет слабых сторон. Чрезмерный акцент на карьерном росте в ущерб другим аспектам работы, а также отсутствие искреннего интереса к компании и ее деятельности также могут сыграть против кандидата. Зумеры ценят способность к обучению и развитию, гибкость в подходе к задачам и искреннюю вовлеченность в проекты. Успешное собеседование с представителем поколения Z, по мнению эксперта, строится на грамотном балансе между открытостью и профессиональной дистанцией. Важно уметь выстраивать диалог на равных, проявлять уважение к собеседнику и учитывать его особенности. Необходимо проявлять интерес к ценностям и мотивам молодого работодателя, демонстрировать понимание его подхода к работе и готовность к сотрудничеству. \ Помимо изменений в формате проведения собеседований, поколение Z оказывает влияние и на другие аспекты организации работы. Независимый HR-эксперт Анна Аликова 1 апреля отметила, что зумеры все чаще отказываются от классического графика работы с фиксированными рабочими часами, предпочитая гибкий график и заботу о ментальном здоровье. По словам эксперта, проблема не в количестве отработанных часов, а в жесткости и негибкости самого формата работы. Это говорит о стремлении молодого поколения к балансу между работой и личной жизнью, к возможности самостоятельно планировать свое время и заниматься теми задачами, которые приносят наибольшее удовлетворение. Для успешного трудоустройства в современном мире, особенно в компаниях, ориентированных на поколение Z, соискателям необходимо переосмыслить свой подход к подготовке к собеседованиям. Важно быть готовым к живому, открытому общению, быть искренним, демонстрировать интерес к компании и ее ценностям, а также уметь адаптироваться к изменениям. Необходимо помнить, что зумеры ценят не только профессиональные навыки, но и личные качества, мотивацию и готовность к сотрудничеству. Умение выстраивать диалог на равных и готовность к гибкости – вот ключевые факторы успеха при прохождении собеседования с представителями поколения Z





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Стало известно, сколько денег работодатели тратят на адаптацию новых сотрудниковРекрутинговая компания get experts 16 мая поделилась с «Известиями» результатами исследования, посвященного вопросам адаптации персонала. Помимо прочего выяснилось, что треть работодателей тратят на адаптацию одного нового сотрудника до 100 тыс. рублей.

Read more »

Более 70% работников промышленных предприятий задумываются о смене работыБольшинство (75%) работников промышленных предприятий задумываются о смене работы, причем 40% рассматривают поступающие предложения. Об этом говорится в обзоре, представленном рекрутинговой компанией Get experts. Своими наблюдениями аналитики поделились с «Известиями» 22 июля.

Read more »

Работодатели рассказали об отношении к соискателям без высшего образованияБольше половины работодателей — 62% — не берут сотрудников без высшего образования, если в описании вакансии указано, что оно необходимо. Об этом Lenta.Ru пишет в среду, 24 июля, со ссылкой на исследование Русской школы управления (РШУ) и рекрутинговой компании get experts.

Read more »

Больше половины специалистов выразили готовность уволиться из-за уровня доходовБольше половины (57%) профессионалов готовы уволиться из-за уровня доходов. Такой результат показал опрос рекрутинговая компания Get Experts, с результатами которого «Известия» ознакомились. В исследовании приняли участие более 1,3 тыс. специалистов.

Read more »

Российские работодатели внедряют ценностное предложение для поиска кандидатовВ условиях кандидатского рынка и обострившейся конкуренции за квалифицированные кадры работодатели начали задумываться о том, как привлечь потенциальных сотрудников, показало исследование get experts, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Read more »

Наступление ВСУ: Что говорят военные экспертыRussian military experts discuss the ongoing offensive by Ukrainian forces near Kursk, highlighting the lack of reliable information and speculating on the political motivations behind the attack.

Read more »