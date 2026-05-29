Зоопарк Ньиредьхаза вовлек пингвинов в финал Лиги чемпионов

📆5/29/2026 5:42 PM
📰sportsru
Местные работники зоопарка Ньиредьхаза решили привнести свою лепту в финал Лиги чемпионов, привлекая к участию пингвинов. Они сначала кормили птиц, чтобы они могли принять участие в сложной задаче - выборе победителя финала ЛЧ, который состоится в субботу. Как оказалось, до главного матча дошли «Арсенал» и ПСЖ. Работники зоопарка показали пингвинам два конверта, и один из них просто ткнул носом в нужный. Когда работник зоопарка вскрыл упаковку, внутри оказался стикер с логотипом «Арсенала».

Зоопарк города Ньиредьхаза, что в Венгрии, решил приложить руку (или клюв) к финал у Лиги чемпионов. Местные работники вдохновились предыдущими попытками с разными животными и придумали свою: вовлекли пингвинов.

Сперва морских птиц покормили, ведь им предстояла сложная работа, а именно выбор победителя финала ЛЧ, который состоится в субботу. Как мы знаем, до главного матча еврогода дошли «Арсенал» и ПСЖ. Пингвинам не нужно было брать рыбу из разных мисок. Одному из них просто показали два конверта и он ткнул носом в нужный. Когда работник зоопарк вскрыл упаковку, внутри оказался стикер с логотипом «Арсенала»

