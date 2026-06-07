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Золото на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембурге

Спорт News

Золото на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембурге
Российские СпортсменыЗолотоЧampionat
📆6/7/2026 5:38 PM
📰РИА Новости
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Сборная России завоевала золото в комбинации на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембурге. Российские спортсмены продемонстрировали высокий уровень мастерства и умения, что позволило им занять первое место. Испанцы и греки также показали хорошие результаты, но все же уступили россиянам. Это был действительно замечательный чемпионат, и все участники заслужили признание.

Сборная России завоевала золото в комбинации на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембург е. Российские спорт смены выступали на турнире с флагом и гимном, как и полагается.

В состав команды входили Доминика Александрова, Алиса Беда, Никита Бодров, Анастасия Дюкова, Дарья Керро, Диана Ким, Станислава Козлова, Анастасия Мокшина, Анастасия Наумова, Никита Скляров, Александра Ахтырская и Мария Пахомова. Сумма их баллов составила 261,3987. Это было достаточно высокое достижение, учитывая конкуренцию. Вторыми стали испанцы, набравшие 223,4699 баллов.

Третьими же оказались греки с показателем 218,3171. Это был действительно замечательный результат, и все члены команды заслужили признание. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях. Это было важным решением, которое позволило российским спортсменам участвовать в турнире.

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Однако это не имеет отношения к спортивному событию, которое было описано выше. В целом, чемпионат Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембурге был действительно интересным событием, и все участники заслужили признание.

Россию представляли Доминика Александрова, Алиса Беда, Никита Бодров, Анастасия Дюкова, Дарья Керро, Диана Ким, Станислава Козлова, Анастасия Мокшина, Анастасия Наумова, Никита Скляров, Александра Ахтырская и Мария Пахомова. Они продемонстрировали высокий уровень мастерства и умения, что позволило им занять первое место. Испанцы и греки также показали хорошие результаты, но все же уступили россиянам. Это был действительно замечательный чемпионат, и все участники заслужили признание

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Российские Спортсмены Золото Чampionat Европы Синхронное Плавание Юноши И Девушки Люксембург

 

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