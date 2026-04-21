Золотой дубль в Тиране: Россияне доминируют на чемпионате Европы по борьбе

Российские борцы греко-римского стиля Эмин Сефершаев и Сергей Емелин завоевали золотые медали чемпионата Европы в Албании, продемонстрировав выдающуюся технику и волю к победе в своих финальных поединках.

Второй соревновательный день чемпионата Европы по борьбе, который в настоящее время проходит в Албании, подарил российским болельщикам повод для настоящей гордости. В центре внимания оказались финальные поединки борцов греко-римского стиля, где наши атлеты продемонстрировали выдающееся мастерство, волю к победе и невероятную тактическую выучку.

Эмин Сефершаев и Сергей Емелин, представлявшие национальную сборную, сумели покорить высшую ступень пьедестала почета, доказав всему миру, что российская школа классической борьбы остается одной из самых сильных на планете. Несмотря на колоссальное давление, ответственность и высокий уровень конкуренции, наши спортсмены справились с поставленной задачей, порадовав тренерский штаб двумя золотыми медалями в один день. Финальная схватка Эмина Сефершаева в весовой категории до 55 кг стала настоящим испытанием на прочность. Соперником россиянина выступил амбициозный грузинский борец Вахтанг Лолуа. Встреча началась для Эмина непросто: соперник уверенно занял центр ковра и сумел первым заработать балл, получив право атаковать в партере. Однако Сефершаев, действующий чемпион, проявил хладнокровие, успешно защитившись от попыток переворота. Во второй половине поединка россиянин значительно прибавил в активности, сравняв счет и постоянно нагнетая давление на оппонента. Ключевым моментом стал тактический маневр, заставивший грузинского борца выйти за пределы круга, что принесло Эмину решающее очко. Итоговый счет 2:1 зафиксировал тяжелую, но абсолютно заслуженную победу Сефершаева, который в третий раз в своей профессиональной карьере примерил титул чемпиона Европы. Параллельно с этим на ковер вышел Сергей Емелин, выступающий в весовой категории до 63 кг. Его противостояние с молдавским спортсменом Виталием Еременко прошло по совершенно иному сценарию. С первых минут Емелин захватил инициативу, заставив соперника работать вторым номером. После получения первого балла за пассивность оппонента, Сергей продемонстрировал великолепную технику в партере. Серия молниеносных накатов и обратных накатов привела к тому, что счет стремительно рос: 3:0, затем 5:0, а последовавшие за этим технические действия довели преимущество до разгромных 9:0. Победа была зафиксирована досрочно из-за явного технического превосходства россиянина. Стоит отметить благородство Емелина, который после финального свистка, проявив спортивное уважение, поддержал получившего травму соперника. Этот успех стал для Сергея третьим европейским золотом в карьере, подтвердив его статус элитного борца на международной арене. Параллельно с триумфом золотых медалистов стоит отметить и успех Адлета Тюлюбаева, который также обеспечил себе место в финале в весе до 82 кг, тогда как Артур Саргсян (97 кг) продолжит путь к наградам в бронзовом финале. Турнир в Албании продолжается, и российские борцы намерены не сбавлять оборотов до самого завершения соревновательной программы





Греко-Римская Борьба Чемпионат Европы Эмин Сефершаев Сергей Емелин Сборная России

