Золото снижается в цене: коррекция на рынке драгоценных металлов

Цена фьючерса на золото опустилась ниже $4550 за тройскую унцию впервые с 30 марта 2026 года. Одновременно зафиксировано снижение стоимости серебра.

На рынке драгоценных металлов наблюдается коррекция: стоимость золота и серебра демонстрирует снижение. 29 апреля 2026 года фьючерсы на золото с поставкой в июне 2026 года на бирже Comex впервые с 30 марта текущего года опустились ниже психологически важного уровня в 4550 долларов США за тройскую унцию.

Данные торговой площадки Comex свидетельствуют о том, что к 16:20 по московскому времени цена драгметалла снизилась на 1,34%, достигнув отметки в 4546,8 доллара за тройскую унцию. Несмотря на первоначальное стремительное падение, к 16:25 мск темпы снижения цены фьючерса замедлились, стабилизировавшись на уровне 4547,5 доллара за унцию, что все еще представляет собой снижение на 1,32% по сравнению с предыдущими значениями. Эта динамика указывает на временную передышку для инвесторов, однако общая тенденция к снижению сохраняется.

Важно отметить, что снижение стоимости золота происходит на фоне общей нестабильности на мировых финансовых рынках и геополитической напряженности, что делает прогнозы относительно дальнейшей динамики цен особенно сложными. Аналитики связывают данное снижение с рядом факторов, включая укрепление доллара США, повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США и фиксацию прибыли инвесторами после предыдущего периода роста цен на золото. Кроме того, определенную роль играет и сезонный фактор, поскольку традиционно в конце апреля и начале мая наблюдается снижение спроса на драгоценные металлы.

Инвесторы, ранее активно вкладывавшие средства в золото как в защитный актив, начинают пересматривать свои стратегии, перераспределяя капитал в другие активы, такие как акции и облигации. Это приводит к увеличению предложения золота на рынке и, как следствие, к снижению его цены. В то же время, эксперты предупреждают о возможных краткосрочных колебаниях цен, связанных с публикацией макроэкономической статистики и заявлениями представителей центральных банков. Необходимо учитывать, что золото остается важным инструментом диверсификации инвестиционного портфеля, и долгосрочные перспективы его роста остаются благоприятными.

Однако в краткосрочной перспективе инвесторам следует быть готовыми к повышенной волатильности и принимать взвешенные решения, основанные на тщательном анализе рыночной ситуации. Снижение цен на золото может быть воспринято как возможность для покупки драгоценного металла по более выгодной цене, однако необходимо учитывать риски, связанные с дальнейшим падением цен. Поэтому рекомендуется придерживаться консервативной стратегии и не вкладывать в золото все имеющиеся средства. Важно помнить, что инвестиции в драгоценные металлы должны быть частью диверсифицированного инвестиционного портфеля, а не единственным источником дохода.

В противном случае, инвестор может столкнуться с серьезными финансовыми потерями. Кроме того, необходимо учитывать комиссии и сборы, связанные с покупкой и продажей золота, которые могут существенно снизить доходность инвестиций. Поэтому перед принятием решения об инвестировании в золото необходимо тщательно изучить все условия и риски. В целом, текущая ситуация на рынке золота требует от инвесторов осторожности и взвешенного подхода.

Несмотря на снижение цен, золото остается привлекательным активом для долгосрочных инвестиций, однако в краткосрочной перспективе необходимо учитывать риски, связанные с волатильностью рынка. Следовательно, инвесторам следует внимательно следить за новостями и аналитическими обзорами, чтобы принимать обоснованные решения. В конечном итоге, успех инвестиций в золото зависит от способности инвестора адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и принимать своевременные решения. Помимо золота, снижение цен наблюдается и на серебро.

Цена майского фьючерса на этот металл к 16:25 мск находилась на отметке 72,155 доллара за тройскую унцию, потеряв 2,16% стоимости. Это свидетельствует о том, что негативные тенденции распространяются на весь рынок драгоценных металлов. Снижение цен на серебро может быть связано с тем, что этот металл в большей степени подвержен влиянию промышленного спроса, который в последнее время снизился из-за замедления экономического роста в ряде стран мира.

Кроме того, серебро часто используется в качестве спекулятивного актива, поэтому его цена может быть более волатильной, чем цена золота. В целом, снижение цен на серебро является дополнительным подтверждением того, что на рынке драгоценных металлов наблюдается коррекция. Инвесторам следует учитывать этот фактор при принятии решений об инвестировании в серебро.

Ранее, 21 апреля 2026 года, Comex зафиксировал снижение стоимости фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 года ниже 4700 долларов США за тройскую унцию, что произошло впервые с 13 апреля 2026 года. По состоянию на 22:42 мск цена драгоценного металла снижалась на 2,77%, достигнув отметки 4695,1 доллара за тройскую унцию. Это свидетельствует о том, что снижение цен на золото является устойчивой тенденцией, которая продолжается уже несколько дней.

Инвесторам следует внимательно следить за развитием событий и принимать соответствующие меры для защиты своих инвестиций





