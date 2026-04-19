Золото и бронза: кто заберет медали мужской Суперлиги?

Золото и бронза: кто заберет медали мужской Суперлиги?
ВолейболСуперлигаЧемпионат России
📆4/19/2026 3:54 PM
В мужской Суперлиге определились финалисты и команды, которые поборются за третье место. "Зенит-Казань" и московское "Динамо" сойдутся в классическом противостоянии за чемпионство, а петербургский "Зенит" и "Локомотив" разыграют бронзу. Рассказываем о раскладах перед медальными сериями.

Полу финал ьные баталии мужской Суперлиги оставили позади, подарив болельщикам невероятные эмоции и напряжение до последнего мяча. Теперь впереди – еще более захватывающие серии за медали , которые обещают стать настоящим украшением чемпионата России по волейбол у. Главное противостояние за золотые награды развернется между казанским «Зенитом» и московским «Динамо». Эта пара уже давно стала классикой отечественного волейбол а, и нынешний сезон не стал исключением.

«Зенит-Казань» продемонстрировал завидную стабильность на протяжении всего регулярного чемпионата, лишь дважды уступив и заслуженно заняв первую строчку в турнирной таблице. Их путь в четвертьфинале был относительно гладким – две уверенные победы над «Новой». Однако полуфинал против новосибирского «Локомотива» стал настоящим испытанием. Именно команда Пламена Константинова дважды сумела обыграть казанцев в регулярке, что делало эту встречу особенно принципиальной. Полуфинальная серия получилась чрезвычайно равной и драматичной, но в решающем пятом матче подопечные Алексея Вербова все же оказались сильнее, подтвердив свой статус одного из главных претендентов на титул.

Московское «Динамо», напротив, прошло первый этап сезона с большими сложностями. Чего только стоит упущенное второе место на самом финише регулярки! Четвертьфинал против «Динамо-ЛО» также получился непростым, москвичи едва не допустили переход в пятый матч. Однако в полуфинальной серии команда Константина Брянского подошла к матчам с петербургским «Зенитом» с большим запасом сил. Одержав одну победу на выезде и две на своей площадке, динамовцы уверенно пробились в финал, показав высокий уровень игры.

За бронзовые медали поборются проигравшие полуфиналисты: петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Для сибиряков это выступление уже является шагом вперед по сравнению с предыдущими двумя вылетами на стадии четвертьфинала. Для команды Владимира Алекно же, которая в прошлом сезоне завоевала серебро, третье место будет, в лучшем случае, утешительным призом. Тем не менее, обе команды нацелены на победу и готовы показать максимум своих возможностей.

Серии за медали пройдут по классической для российского волейбола схеме – до трех побед. Преимущество своей площадки в главном финале досталось казанскому «Зениту», а в матчах за бронзу – петербургскому «Зениту». Старт серий запланирован в Казани и Санкт-Петербурге. Третьи и, если понадобится, четвертые матчи пройдут в Москве и Новосибирске. В случае, если после четырех игр счет будет равным 2-2, решающие поединки состоятся на площадках «Зенитов».

Прогнозировать исход финальной серии крайне сложно. Казалось бы, явным фаворитом являются казанцы. Они демонстрировали стабильность на протяжении всего сезона и уже четырежды обыгрывали «Динамо» в текущем году, дважды в Кубке Победы и дважды в регулярном чемпионате. Однако две из этих четырех встреч завершились на тай-брейке, что свидетельствует о напряженности борьбы. Главный вопрос – в каком физическом и психологическом состоянии подойдет команда Алексея Вербова к финалу? Всего четыре дня на восстановление после изнурительной битвы с «Локомотивом» могут сыграть роковую роль, особенно учитывая травму Дмитрия Волкова и тяжелые последние матчи Максима Михайлова. У московского «Динамо» на подготовку было на четыре дня больше, что может оказаться решающим фактором.

В серии за бронзу небольшое преимущество, скорее всего, будет у петербургского «Зенита». Они также получили дополнительные дни на подготовку, имеют преимущество своей площадки и лидируют в очных противостояниях сезона со счетом 3-1. К тому же, матчи пройдут в необычном для обеих команд зале – спортивном комплексе СПбГМТУ, где выступает женская команда «Корабелка». Это может дать команде Алекно больше времени на адаптацию к арене. Однако у «Локомотива» есть своя уверенность в собственных силах и поддержка полного зала болельщиков дома. Пламен Константинов уверен, что его команда выросла за полуфинальную серию. Возможно, им удастся добраться и до бронзовых медалей?

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол», на каналах холдинга «Матч», а также в матч-центре официального сайта Всероссийской федерации волейбола (ВФВ)

Волейбол Суперлига Чемпионат России Финал Медали

 

