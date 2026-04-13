Золото и серебро дешевеют на фоне заявления Трампа о блокаде Ормузского пролива

Стоимость золота и серебра снизилась после заявления президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива. Инвесторы опасаются последствий этого решения для поставок и стабильности рынков.

Москва, 13 апреля - АиФ-Москва. Обстановка на мировых финансовых рынках претерпела значительные изменения после заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении блокады Ормузского пролива. Согласно данным биржи Comex, являющейся подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, стоимость золота продемонстрировала существенное падение.

На торгах, проходивших в ночь на 13 апреля, цена на июньский фьючерс на золото снизилась на 1,94%, достигнув отметки 4690,1 доллара за тройскую унцию. Данное снижение стало следствием опасений инвесторов относительно влияния политических заявлений на стабильность поставок и, как следствие, на стоимость драгоценных металлов. Решение президента США, озвученное 12 апреля, вызвало широкий резонанс и послужило катализатором для волатильности на рынке.

Аналитики отмечают, что подобные заявления, особенно касающиеся столь стратегически важного водного пути, как Ормузский пролив, всегда оказывают существенное влияние на настроения инвесторов и, следовательно, на котировки активов, считающихся безопасными гаванями, таких как золото. Параллельно с падением цен на золото, наблюдалось снижение стоимости и других драгоценных металлов, что указывает на общую тенденцию к снижению рисковых активов в условиях возрастающей геополитической напряженности.

Помимо золота, существенные потери понесли и фьючерсы на серебро. Майские фьючерсы на серебро потеряли в цене еще больше – 3,57%, опустившись до 73,748 доллара за унцию. Это падение, вероятно, связано не только с общим трендом на снижение стоимости драгоценных металлов, но и с опасениями относительно возможного перебоя в поставках и увеличения производственных затрат. Блокада Ормузского пролива, в случае ее реализации, может существенно повлиять на логистику и транспортировку товаров, включая драгоценные металлы, что, в свою очередь, может привести к росту издержек и снижению прибыльности.

Важно отметить реакцию других стран на заявление Дональда Трампа. Великобритания и Австралия уже заявили, что не будут участвовать в блокаде, что, вероятно, свидетельствует о нежелании эскалировать конфликт в регионе. Соединенное Королевство, тем не менее, планирует отправить в район Ормузского пролива свои минные тральщики, что указывает на готовность обеспечить безопасность судоходства. Эти действия, в совокупности с данными о состоянии военно-морских сил Ирана, представленными в газете The Wall Street Journal, создают сложную геополитическую картину, требующую тщательного анализа.

Информация, опубликованная в The Wall Street Journal, о сохранении Корпусом стражей исламской революции Ирана значительной части малых военных катеров, патрулирующих Ормузский пролив, добавляет дополнительный уровень сложности в текущую ситуацию. По данным издания, в целости остаются около 60% этих судов, что подразумевает сохранение потенциала для эскалации конфликта в регионе. В условиях подобной неопределенности инвесторы, как правило, стремятся к более безопасным активам, что, в свою очередь, оказывает давление на стоимость рисковых активов, таких как золото и серебро.

Общая ситуация на рынке требует дальнейшего внимательного мониторинга. Аналитики рекомендуют следить за развитием событий и анализировать заявления политиков, а также учитывать возможные последствия для различных секторов экономики. Важно понимать, что геополитическая напряженность может сохраняться в течение неопределенного периода времени, оказывая влияние на финансовые рынки. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от множества факторов, включая реакцию международных организаций, позицию других стран, а также действия вовлеченных сторон. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и учитывать риски при принятии инвестиционных решений.





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Золото Серебро Ормузский Пролив Дональд Трамп Торги

United States Latest News, United States Headlines