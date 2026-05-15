История мирового криминала знает немало персонажей, мечтавших о славе, но этот переплюнул всех. Пока советские граждане строили БАМ и смотрели «Бриллиантовую руку», на другом конце света, в солнечной Калифорнии, некий гражданин в странном балахоне решил, что он великий комбинатор от мира убийств. Назвав себя Зодиаком, он не просто лишал людей жизни, он требовал первых полос, шантажировал редакторов газет и заставлял математиков ломать головы над своими криптограммами. Спустя почти шестьдесят лет дело официально не закрыто. Зодиак обещал раскрыть свое имя в шифре, но, похоже, единственное, что он раскрыл, — это беспомощность системы перед пафосом опасного социопата.

История мирового криминала знает немало персонажей, мечтавших о славе, но этот переплюнул всех. Пока советские граждане строили БАМ и смотрели «Бриллиантовую руку», на другом конце света, в солнечной Калифорнии, некий гражданин в странном балахоне решил, что он великий комбинатор от мира убийств .

Назвав себя Зодиаком, он не просто лишал людей жизни, он требовал первых полос, шантажировал редакторов газет и заставлял математиков ломать головы над своими криптограммами. Спустя почти шестьдесят лет дело официально не закрыто. Зодиак обещал раскрыть свое имя в шифре, но, похоже, единственное, что он раскрыл, — это беспомощность системы перед пафосом опасного социопата





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Зодиак Великий Комбинатор От Мира Убийств Лишал Людей Жизни Требовал Первых Полос Шантажировал Редакторов Газет Заставлял Математиков Ломать Головы Над Своими

United States Latest News, United States Headlines