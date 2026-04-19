Зобнин – новое открытие Карседо: от ветерана до ключевого защитника «Спартака»

Роман Зобнин, ветеран «Спартака», неожиданно раскрылся на позиции левого защитника под руководством Хуана Карседо. Его универсальность, оборонительные качества и опыт стали решающими факторами для стабилизации игры команды, особенно в условиях дефицита игроков в обороне.

Роман Зобнин , 32-летний полу защитник , стал одним из ключевых игроков московского « Спартак а» под руководством Хуана Карседо . Его универсальность позволила тренеру эффективно использовать футбол иста на позиции левого защитник а, хотя ранее Зобнин предпочитал действовать справа. В текущем 2026 году Роман провел на поле 721 минуту в 9 матчах, включая игры Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Осенью 2025 года его игровое время составило 913 минут в 19 играх, а в сезоне-2024/25 он сыграл 1250 минут в 21 матче.

Последний раз Зобнин стабильно выходил в стартовом составе почти четыре года назад, в сезоне-2022/23, когда командой руководил Гильермо Абаскаль. С тех пор его роль в команде изменилась: он стал ветераном, выходящим на замену в концовках матчей. В 2026 году возвращение Зобнина в стартовый состав стало возможным благодаря стечению ряда обстоятельств. Прежде всего, это травма основного левого защитника Игоря Дмитриева, плохая форма и истекающий контракт Олега Рябчука. Кроме того, Хуан Карседо предложил новую тактическую схему для крайних защитников во время позиционных атак, а богатый опыт игры Зобнина в полузащите также сыграл свою роль.

В оборонительной фазе «Спартак» часто использовал формацию 4-4-2, но при владении мячом перестраивался. Опорный полузащитник Руслан Литвинов вместе с центральными защитниками образовывал тройку игроков, начинающих атаки. Вингеры обеспечивали ширину атаки, а крайние защитники, Зобнин и Денисов, смещались в центр, оказываясь рядом с атакующим полузащитником Эзекиелем Барко. Правый защитник Денисов выполнял более атакующую роль, постоянно открываясь за спиной у соперника, предлагая себя под прострелы и взаимодействуя с Солари. Через его подключения «Спартак» часто создавал голевые моменты, хотя реализации зачастую не хватало. Зобнин, в свою очередь, действовал более сбалансированно: он не всегда активно подключался к атакам, предпочитал более простые пасы и активно противодействовал сопернику после потери мяча.

Тем не менее, «Спартак» успешно использовал и скоростные качества Зобнина, например, в первом тайме матча против «Динамо» (2:5), когда команда Карседо оказывала высокое давление на соперника. Зобнин отметился голевой передачей на Манфреда Угальде после рывка в свободную зону под защитником Маркиньосом, а за несколько минут до этого дважды опасно навешивал в той же манере. Знаменитый тренер Мирослав Ромащенко, входивший в тренерский штаб сборной России, вспоминал, как строилась игра через Зобнина на Чемпионате мира 2018 года. Он отметил: «За счет феноменальной работоспособности, тактической грамотности и быстрой усвояемости теории, необходимой в конкретном матче, он максимально быстро сдвигается в зону встречи соперника с мячом, моментально старается ставить его в лимит времени. Читает игру, предугадывает направление разворота оппонента, делает шаг, который помогает быстрее вступать в активный отбор».

Безусловно, Зобнин уже не тот игрок, что был в 2018 году, и вряд ли сможет поддерживать топ-уровень на протяжении длительного времени. Ему по-прежнему тяжело действовать против быстрых вингеров на пространстве, иногда не хватает физических сил на весь матч, и случается, что он проигрывает важные единоборства, как, например, в матче с «Динамо» против Ярослава Гладышева и Максима Осипенко. Тем не менее, в целом Роман находится в хорошей физической форме и предоставляет Карседо ценные тактические опции, выступая в роли опорника, крайнего защитника или активного полузащитника, подключающегося в штрафную соперника.

Карседо подчеркнул, что с Зобниным «Спартак» действует более компактно, что является следствием его сильных оборонительных инстинктов, которых, по мнению тренера, не хватает его конкуренту Дмитриеву. Зобнин является лидером «Спартака» по количеству успешных отборов. Ярким примером его эффективности стала игра против вингера «Зенита» Луиса Энрике в Кубке России, где он успешно противодействовал сопернику в прессинге, успешно возвращал мяч после потерь и эффективно гасил быстрые контратаки.

Подобным образом Зобнин проявил себя и в дерби против «Локомотива»: после потери мяча в центре поля он активно вступил в отбор против Данила Пруцева, перехватил передачу Александра Сильянова и с левой ноги отдал победный пас вингеру Пабло Солари. В своем трехсотом матче за «Спартак» Зобнин вышел на поле в качестве левого полузащитника и даже сумел забить гол, продемонстрировав свои атакующие качества, основанные на оборонительных действиях. После выноса мяча игроками «Ростова» центральный защитник Александр Джику перехватил передачу и выбил мяч вперед. Роман вступил в единоборство с Кириллом Щетининым, отборолся, покатил мяч Маркиньосу и открылся на прострел, который и завершился голом.

Таким образом, Зобнин стал важным усилением для команды Карседо, особенно на фоне нехватки игроков в обороне: Дмитриев – это переученный вингер, Илья Самошников травмирован, на Рябчука не рассчитывают, а Барко и Жедсон зачастую выключаются из оборонительных действий. Зобнин привнес в игру «Спартака» баланс и помог стабилизировать команду после неудачного старта сезона. Его способность обороняться после потерь, участвовать в развитии атак и вовремя открываться в нужных зонах при владении мячом, делает его ценным игроком, который проявляет старание и полезность в каждом аспекте игры.





Зобнин Спартак Карседо Футбол Защитник

