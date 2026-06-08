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Значимость стопы в поддержании здоровья человека

Здоровье И Медицина News

Значимость стопы в поддержании здоровья человека
СтопаОпорно-Двигательный АппаратЗдоровье
📆6/8/2026 12:17 AM
📰lifenews_ru
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Состояние стопы оказывает существенное влияние на опорно-двигательный аппарат и общее самочувствие человека. Эксперт подчеркивает важность поддержания здоровья стоп и ног на протяжении всей жизни.

Состояние стопы оказывает существенное влияние на опорно-двигательный аппарат и общее самочувствие человека. Сертифицированный массажист Юлия Адетона подчеркивает важность поддержания здоровья стоп и ног на протяжении всей жизни.

Стопа тесно связана с коленным суставом, а положение колена влияет на таз и поясничный отдел позвоночника. Нарушения в работе стопы могут способствовать развитию хронических болей в спине. Мышцы обеспечивают питание и подвижность позвоночника, и их работа ухудшается при недостатке физической активности. Ухудшение кровотока может негативно отражаться на состоянии органов малого таза и работе кишечника.

Обувь также играет важную роль в поддержании здоровья стоп, и специалист рекомендует выбирать обувь с гибкой амортизирующей подошвой, широким носком и поддержкой свода стопы

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Стопа Опорно-Двигательный Аппарат Здоровье Медицина Обувь

 

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