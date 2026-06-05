Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Знаменитый бордер-колли Чутоу похищен и съеден в Китае

Происшествия News

Знаменитый бордер-колли Чутоу похищен и съеден в Китае
СобакаСоциальные СетиКитай
📆6/5/2026 7:45 AM
📰aifonline
90 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 68%

В Китае восьмилетний бордер-колли Чутоу, звезда соцсетей с 1,5 млн подписчиков, был украден, продан в ресторан за 180 юаней и съеден. Хозяин нашел похитителя, но тот не раскаялся. Владелец требует уголовного разбирательства.

В Китае произошло шокирующее происшествие, которое вызвало широкий общественный резонанс. Восьмилетний бордер-колли по кличке Чутоу, известный в социальных сетях как путешественник вместе со своим хозяином, был похищен, продан в ресторан и, к ужасу миллионов подписчиков, съеден.

Пес и его владелец, блогер по фамилии Го, публиковали совместные видео на платформе Douyin, где у них было более полутора миллионов подписчиков. Эти ролики рассказывали о приключениях собаки и ее хозяина, путешествующих по разным уголкам Китая. Чутоу был не просто домашним питомцем, а настоящей звездой, любимцем интернет-аудитории. Инцидент произошел 11 мая, когда хозяин находился за границей, а собака временно осталась под присмотром отца блогера.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое мужчин на электросамокате увезли Чутоу из дома. Узнав о пропаже, блогер немедленно прервал свою поездку и вернулся в Китай для поисков. Спустя две недели ему удалось найти предполагаемого похитителя. Го предложил вознаграждение в размере 10 тысяч юаней (около 109 тысяч рублей) за возвращение собаки.

Однако похититель заявил, что животное уже продано в ресторан всего за 180 юаней (около 2 тысяч рублей). Мужчина пытался оправдаться тем, что принял пса за бездомного, хотя на Чутоу были ошейник и GPS-трекер. Вор не выразил раскаяния, заявив, что не нарушал закон, и призвал блогера прекратить шум, так как собака уже мертва. Эта история вызвала бурю негодования в китайском обществе.

Многие пользователи социальных сетей выражают соболезнования владельцу и требуют строгого наказания для виновных. Случай также поднял вопросы о безопасности домашних животных и о том, как легко можно потерять любимого питомца. Владелец намерен добиваться уголовного преследования и судебного разбирательства. Эксперты отмечают, что подобные инциденты становятся все более частыми, и призывают к усилению ответственности за кражу и жестокое обращение с животными.

Данный случай стал ярким примером того, как быстро может оборваться жизнь даже самой известной и любимой собаки

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Собака Социальные Сети Китай Блогер Кража

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В проекты на острове Русский инвестируют около 180 млрд рублейВ проекты на острове Русский инвестируют около 180 млрд рублейМинвостокразвития: за 5 лет в проекты на острове Русский вложат 180 млрд рублей
Read more »

Пугачева и Галкин избежали многомиллионных налогов за замок в ГрязиПугачева и Галкин избежали многомиллионных налогов за замок в ГрязиShot: Пугачева и Галкин сэкономили 180 млн рублей за замок в Грязи
Read more »

Овчинский: более 85 семей переехали в ЖК по реновации на улице РемизоваОвчинский: более 85 семей переехали в ЖК по реновации на улице РемизоваВ нем 180 квартир общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.
Read more »

В Роскомнадзоре рассказали о DDoS-атаках в единый день голосованияВ Роскомнадзоре рассказали о DDoS-атаках в единый день голосованияРоскомнадзор: более 180 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москва и ДЭГ
Read more »

От папуасов до лошади Пржевальского: как Русское географическое общество открывало мирОт папуасов до лошади Пржевальского: как Русское географическое общество открывало мир180 лет назад появилось одно из старейших научных сообществ страны
Read more »

Озвучена сумма, которую Украина должна своим гражданам по судебным решениямОзвучена сумма, которую Украина должна своим гражданам по судебным решениямСумма долга Украины перед своими гражданами по решениям судов достигла 180 млн долларов.
Read more »



Render Time: 2026-06-05 10:45:09