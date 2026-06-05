Знаменитый бордер-колли Чутоу похищен и съеден в Китае

В Китае восьмилетний бордер-колли Чутоу, звезда соцсетей с 1,5 млн подписчиков, был украден, продан в ресторан за 180 юаней и съеден. Хозяин нашел похитителя, но тот не раскаялся. Владелец требует уголовного разбирательства.

В Китае произошло шокирующее происшествие, которое вызвало широкий общественный резонанс. Восьмилетний бордер-колли по кличке Чутоу, известный в социальных сетях как путешественник вместе со своим хозяином, был похищен, продан в ресторан и, к ужасу миллионов подписчиков, съеден.

Пес и его владелец, блогер по фамилии Го, публиковали совместные видео на платформе Douyin, где у них было более полутора миллионов подписчиков. Эти ролики рассказывали о приключениях собаки и ее хозяина, путешествующих по разным уголкам Китая. Чутоу был не просто домашним питомцем, а настоящей звездой, любимцем интернет-аудитории. Инцидент произошел 11 мая, когда хозяин находился за границей, а собака временно осталась под присмотром отца блогера.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое мужчин на электросамокате увезли Чутоу из дома. Узнав о пропаже, блогер немедленно прервал свою поездку и вернулся в Китай для поисков. Спустя две недели ему удалось найти предполагаемого похитителя. Го предложил вознаграждение в размере 10 тысяч юаней (около 109 тысяч рублей) за возвращение собаки.

Однако похититель заявил, что животное уже продано в ресторан всего за 180 юаней (около 2 тысяч рублей). Мужчина пытался оправдаться тем, что принял пса за бездомного, хотя на Чутоу были ошейник и GPS-трекер. Вор не выразил раскаяния, заявив, что не нарушал закон, и призвал блогера прекратить шум, так как собака уже мертва. Эта история вызвала бурю негодования в китайском обществе.

Многие пользователи социальных сетей выражают соболезнования владельцу и требуют строгого наказания для виновных. Случай также поднял вопросы о безопасности домашних животных и о том, как легко можно потерять любимого питомца. Владелец намерен добиваться уголовного преследования и судебного разбирательства. Эксперты отмечают, что подобные инциденты становятся все более частыми, и призывают к усилению ответственности за кражу и жестокое обращение с животными.

Данный случай стал ярким примером того, как быстро может оборваться жизнь даже самой известной и любимой собаки





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