На выставке PEEPshow в Вестминстере представлена зефирная скульптура Александра Овечкина, созданная из 2020 маршмеллоу. Скульптура занимает 17-ю строчку в зрительском голосовании. Выставка организована Советом по делам искусств округа Кэрролл, вход бесплатный.

Москва, 6 апреля - АиФ-Москва. В американском городе Вестминстер прошла 19-я выставка PEEPshow, на которой представлена необычная зефирная копия российского нападающего и капитана клуба НХЛ « Вашингтон Кэпиталз » Александра Овечкина. Об этом сообщает новостной портал RMNB. Скульптура , изображающая знаменитого хоккеиста, была создана руками художниц Шарлотты и Стефани Л.

Для воплощения этой сладкой идеи потребовалось примерно 2020 маршмеллоу, которые были тщательно выложены, чтобы передать улыбку Овечкина, держащего в руках хоккейную клюшку. Рядом с зефирной фигурой установлен специальный счётчик заброшенных шайб, который вручную обновляет информацию о достижениях Александра. В данный момент зефирный Овечкин занимает 17-ю строчку в зрительском голосовании за лучший экспонат выставки, что говорит о высокой конкуренции среди представленных работ. Организатором выставки PEEPshow является Совет по делам искусств округа Кэрролл, обеспечивая свободный вход для всех желающих. Гости выставки имеют возможность поддержать понравившиеся экспонаты, приобретая специальные голоса. Собранные средства направляются в бюджет Совета, обеспечивая финансирование культурных мероприятий в округе.\Данное событие стало ярким примером творческого подхода к популяризации спорта и привлечению внимания к выдающимся личностям. Зефирная скульптура Овечкина демонстрирует не только мастерство художников, но и любовь поклонников хоккея к своему кумиру. Сам факт создания такой необычной работы свидетельствует о признании заслуг российского хоккеиста и его огромном влиянии на хоккейный мир. Интересно отметить, что создание скульптуры совпало с другими важными достижениями Овечкина, который недавно превзошел легендарного Яромира Ягра по количеству заброшенных шайб во всех крупных хоккейных турнирах. Это еще раз подчеркивает значимость Александра Овечкина как одного из величайших игроков в истории хоккея. Зефирная копия – это не просто развлечение, а символ признания таланта и упорства, которое привело Овечкина к таким выдающимся результатам. Выставка PEEPshow, демонстрирующая работы из различных материалов, привлекла большое количество посетителей, желающих оценить креативность и оригинальность представленных экспонатов. \Выставка PEEPshow, предоставляющая уникальную возможность оценить творческие работы, стала значимым событием для жителей Вестминстера. Скульптура Овечкина из маршмеллоу, безусловно, привлекла внимание не только любителей хоккея, но и широкой аудитории. Интересно, что сама концепция выставки, предполагающая использование необычных материалов, стимулирует творчество и позволяет взглянуть на привычные вещи с новой стороны. Бесплатный вход и возможность поддержать понравившиеся работы, приобретая голоса, делают выставку доступной для всех желающих, а также предоставляют возможность внести свой вклад в развитие культурной жизни округа. Организаторы выставки позаботились о создании праздничной атмосферы, что делает мероприятие привлекательным для семейного посещения. Зефирная копия Овечкина, несомненно, станет одним из самых запоминающихся экспонатов этой выставки, вызывая улыбки и положительные эмоции у посетителей. В сочетании с достижениями Овечкина на льду, эта сладкая скульптура становится еще одним подтверждением его выдающейся карьеры и заслуженного признания. Хоккеисты, создавшие данную скульптуру, проделали отличную работу, показав, как искусство может сочетаться со спортом, вызывая положительные эмоции у зрителей





aifonline / 🏆 3. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Александр Овечкин Хоккей Скульптура Выставка Peepshow Маршмеллоу Вашингтон Кэпиталз

Россия Последние новости, Россия Последние новости

