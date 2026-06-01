Зенит и Локомотив-Кубань проиграли полуфинал Единой лиги ВТБ

Зенит и Локомотив-Кубань не сумели пробиться в финал Единой лиги ВТБ, уступив в полуфинале УНИКСУ и ЦСКА соответственно. Питерцам и краснодарцам теперь предстоит играть за бронзу.

Как завершилась первая встреча? На первых минутах матча был заметен только Зенит. Хозяева благодаря Андре Роберсону, Андрею Мартюку и Георгию Жбанову оформили рывок 13:5, после чего Кубанцы прибавили в атаке во втором отрезке: команда стала лучше прорываться в "краску" и двигать мяч на периметре. Правда, у Зенита феноменально действовал Жбанов - Георгий оформил восемь очков кряду для хозяев.

"Локо" вёл за собой капитан, который не только удачно забивал, но и руководил нападением. Игра раскрылась, и в такой манере гости чувствовали себя как рыба в воде, выиграв четверть с результатом 26:18.и Узинский вывели хозяев вперёд - 66:53. Бело-голубые заметно разбросались и качественно пользовались своими моментами, оказавшись сильнее соперника в четверти - 28:20. Начало заключительного отрезка вышло у "Локо" провальным: у команды не получалось ничего в атаке, а в защите пропускали слишком много.

Зенит довёл преимущество до огромного - 77:60. Казалось, шансов на возвращение нет. Однако в нужный момент у кубанцев включились Играть оставалась минута, никто не мог забить. На последних секундах "Локо" отзащищался, Хантер забрал подбор, отдал передачу Муру.

Майкл бежал в отрыв и мог обратно вернуть передачу свободному Винсу, но выбрал бросить "трёшку" за четыре секунды до сирены. Форвард промахнулся, а краснодарцы проиграли со счётом 80:82





