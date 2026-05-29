Зенит готов предложить 8+4 млн евро за 18-летнего форварда Фламенго Роберто

Зенит, петербургский клуб, готов предложить 8+4 млн евро за 18-летнего форварда Фламенго Роберто. Бразильцы хотят минимум 15 млн евро за него. Как сообщает RTI Esporte, Зенит готов сделать предложение в размере около 12 млн евро, которое включает 8 млн евро фиксированной суммы и 4 млн в виде бонусов за выполнение определенных условий.

Во Фламенго считают, что еще есть возможность увеличить сумму сделки. Бразильский клуб ранее отклонил предложения Шахтера в размере 8 млн евро и Лилля в размере 10 млн евро за Роберто. Фламенго считает сумму в 15 млн евро стартовой для начала переговоров. Отмечается, что представители игрока пытаются убедить клуб согласиться на трансфер.

Контракт нападающего действует до марта 2027 года, при этом переговоры о продлении приостановлены. Клуб и окружение бразильца пока не могут договориться по зарплате, сроку нового соглашения и сумме отступных. По этой причине сейчас Роберто отстранен от команды U-20 и больше не участвует в тренировках вместе с основной командой под руководством Леонардо Жардима





