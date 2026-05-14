Зенит готовится к решающему матчу с Ростовом

Полузащитник петербургского " Зенит а" Александр Ерохин заявил, что футбол исты команды понимают важность игры с " Ростов ом" в рамках заключительного тур а чемпионата России. Матч 30‑го тур а МИР РПЛ между " Зенит ом" и " Ростов ом" пройдет в Ростов е‑н‑Дону 17 мая и начнется в 18:00 (мск).

"Зенит" набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице, на два очка опережая "Краснодар". "Ростов" (33 очка) находится на 10‑й строчке. — Как идет подготовка к матчу с "Ростовом"? — Готовимся в обычном режиме.

По тренировкам видно, что ребята очень сконцентрированы. Остался последний шаг, все понимают важность этого матча. Естественно, что всеми силами к нему готовимся. — Что скажете о "Ростове"?

— Это качественная команда, неуступчивая. Победила в последнем туре. Есть очень хорошая атакующая группа игроков. В целом как команда "Ростов" смотрится неплохо.

Понимаем, что простой игры не будет. Но мы настраиваемся на то, чтобы победить. — В каком физическом состоянии подходит "Зенит" к последнему туру? — Понятно, что практически позади длинный сезон, поэтому сейчас нужно собрать все силы, что остались.

И приложить максимум для того, чтобы добиться победы, которая необходима нам в этом матче. Эта неделя была нужна в том числе для того, чтобы восстановиться и как можно лучше подготовиться к заключительной встрече, — приводит слова Ерохина корреспондент "Матч ТВ". Прямую трансляцию матчей 30‑го тура смотрите с 17:15 на телеканале "Матч ТВ", с 17:55 на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru





