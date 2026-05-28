Земля замедляет свое вращение на необычайно быстрых темпах

Новости Науки News

5/28/2026 5:19 AM
Ученые из Австрии и Швейцарии обнаружили, что Земля замедляет свое вращение на необычайно быстрых темпах, что может иметь серьезные последствия для нашей планеты.

В исследовании, опубликованном в BBC Science Focus, группа ученых из Австрии и Швейцарии обнаружила, что Земля замедляет свое вращение на необычайно быстрых темпах. Эта команда из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха изучала окаменевшие оболочки морских организмов, обитавших на дне океана, чтобы определить колебания уровня моря в древности.

Они обнаружили, что скорость вращения Земли никогда не снижалась так стремительно, как сейчас, в течение последних 3,6 миллиона лет. Ученые предположили, что причиной этого явления стал процесс таяния полярных льдов из-за изменений климата. Вода, оттаявшая с высоких широт, попадает в океан и перемещается к экватору, что уменьшает ее концентрацию у полюсов и провоцирует изменение скорости вращения планеты. Это исследование вызывает беспокойство, поскольку оно может иметь серьезные последствия для нашей планеты.

В частности, ученые опасаются, что изменение скорости вращения Земли может привести к стабилизации климата, что, в свою очередь, может привести к более частым и интенсивным природным катаклизмам. Кроме того, это исследование подчеркивает важность сохранения полярных льдов и предотвращения дальнейшего таяния, которое может привести к еще большему замедлению скорости вращения Земли. В целом, это исследование является важным вкладом в наше понимание Земли и ее изменений, и оно подчеркивает необходимость продолжать изучать и следить за нашим планетой

