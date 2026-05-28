Земля замедляет вращение: через миллиард лет сутки станут длиннее

Земля замедляет вращение: через миллиард лет сутки станут длиннее
📆5/28/2026 12:52 PM
Ученый Натан Эйсмонт объяснил, почему замедление вращения Земли из-за Луны не опасно, и как современные технологии позволяют измерять время с точностью до атомов.

Планета Земля постепенно замедляет своё вращение . Примерно через миллиард лет продолжительность суток увеличится с 24 до 36 часов. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в комментарии для Life.ru объяснил причины этого явления и развеял возможные опасения.

Учёный отметил, что замедление вызвано приливными силами Луны, которые действуют на Землю уже миллиарды лет. Этот процесс идёт непрерывно, но крайне медленно: скорость вращения уменьшается примерно на 1,7 миллисекунды за столетие. Такие изменения незаметны для человека и не представляют никакой угрозы. Помимо гравитационного влияния Луны, на скорость вращения Земли влияют и другие факторы, например, перераспределение ледовых масс в полярных регионах.

Эти колебания могут как замедлять, так и ускорять вращение, но они носят периодический характер и не меняют общего тренда. Натан Эйсмонт подчеркнул, что современные технологии позволяют измерять время с невероятной точностью - вплоть до колебаний атомов водорода. Водородные стандарты частоты устанавливаются даже на космические аппараты, что даёт возможность определять положение на Земле с ошибкой менее полуметра. Благодаря таким приборам учёные могут фиксировать малейшие изменения во вращении планеты.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что замедление вращения может быть опасным, но это не соответствует действительности. Эйсмонт заявил с полной уверенностью, что люди не замечают этого процесса и не пострадают от него. Само замедление важно для астрономии, навигации и расчётов движения космических аппаратов, но на обычную жизнь оно никак не влияет. Более того, возможность отследить такое замедление - это демонстрация высочайшего уровня развития технологий.

Учёный призвал не обращать внимания на тревожные заголовки и напомнил, что на протяжении миллиардов лет Земля вращается стабильно, обеспечивая комфортные условия для жизни

