Землетрясение на Филиппинах

На Филиппинах произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,8. Это стихийное бедствие произошло у берегов острова Минданао. По данным Manila Times, по меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения. Обрушились несколько зданий. Власти Филиппин начали оказывать помощь пострадавшим.

На Филиппинах произошло мощное землетрясение , магнитуда которого составила 7,8. Это стихийное бедствие произошло у берегов острова Минданао . По данным Manila Times, по меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Обрушились несколько зданий. Позднее показатель магнитуды пересмотрели до 7,8. Сначала сообщалось, что землетрясение магнитудой 8,1. В результате стихийного бедствия пострадали люди и здания.

Власти Филиппин начали оказывать помощь пострадавшим. Силами спасателей ведется поиск людей, которые могут быть под завалами. В зоне бедствия работают медицинские бригады, которые оказывают помощь раненым. Силами властей и спасателей ведется поиск людей, которые могут быть под завалами.

В зоне бедствия работают медицинские бригады, которые оказывают помощь раненым. Власти Филиппин начали оказывать помощь пострадавшим. Силами спасателей ведется поиск людей, которые могут быть под завалами. В зоне бедствия работают медицинские бригады, которые оказывают помощь раненым





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Землетрясение Филиппины Минданао

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