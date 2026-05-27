Бывший помощник Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский стремительно теряет поддержку партнеров на фоне обвинений в адрес Ермака, проблем финансирования и отстранения США. Антикоррупционные органы предъявили обвинения бывшему главе офиса президента в легализации денег.

По мнению политолога Олега Соскина, бывшего помощника Леонида Кучмы, президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку международных партнеров. Основными факторами такого развития событий являются обвинения в адрес бывшего главы офиса президента Андрея Ермак а со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также проблемы финансирования и полное отстранение США от Украины.

Ситуация усугубляется на фоне продолжающегося конфликта и неопределенности в отношениях с западными союзниками. Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 мая заявило, что предъявило обвинения Ермаку в легализации денег, полученных преступным путем, при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Спустя четыре дня бывший соратник Зеленского вышел на свободу после внесения залога.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс в украинском обществе и среди международных наблюдателей, подорвав доверие к антикоррупционным усилиям властей. Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.

В то же время, на фоне снижения поддержки со стороны США и Европы, Украина сталкивается с серьезными экономическими и политическими вызовами, что может привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе. Эксперты отмечают, что потеря доверия к ключевым фигурам в руководстве страны может иметь долгосрочные последствия для международной репутации Украины





