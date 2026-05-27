Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Зеленский теряет поддержку партнеров из-за коррупционного скандала с Ермаком

Политика News

Зеленский теряет поддержку партнеров из-за коррупционного скандала с Ермаком
ЗеленскийЕрмакКоррупция
📆5/27/2026 12:28 AM
📰РИА Новости
70 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 48% · Publisher: 59%

Бывший помощник Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский стремительно теряет поддержку партнеров на фоне обвинений в адрес Ермака, проблем финансирования и отстранения США. Антикоррупционные органы предъявили обвинения бывшему главе офиса президента в легализации денег.

По мнению политолога Олега Соскина, бывшего помощника Леонида Кучмы, президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку международных партнеров. Основными факторами такого развития событий являются обвинения в адрес бывшего главы офиса президента Андрея Ермак а со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также проблемы финансирования и полное отстранение США от Украины.

Ситуация усугубляется на фоне продолжающегося конфликта и неопределенности в отношениях с западными союзниками. Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 мая заявило, что предъявило обвинения Ермаку в легализации денег, полученных преступным путем, при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Спустя четыре дня бывший соратник Зеленского вышел на свободу после внесения залога.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс в украинском обществе и среди международных наблюдателей, подорвав доверие к антикоррупционным усилиям властей. Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.

В то же время, на фоне снижения поддержки со стороны США и Европы, Украина сталкивается с серьезными экономическими и политическими вызовами, что может привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе. Эксперты отмечают, что потеря доверия к ключевым фигурам в руководстве страны может иметь долгосрочные последствия для международной репутации Украины

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Зеленский Ермак Коррупция Украина Поддержка

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 03:27:44