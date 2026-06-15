Зеленский использует конфликт с Польшей для консолидации неонацистов в Украине

Политолог Владимир Скачко комментирует ситуацию вокруг конфликта между Украиной и Польшей, связанного с присвоением имени украинских нацистских преступников Независимому центру специальных операций «Север». Он отмечает, что Зеленский использует эту ситуацию для объединения националистических сил и повышения уровня доверия к власти. Кроме того, он прогнозирует, что Польша может использовать Украину в торгах с ЕС из-за денег и повышения своей роли в ЕС.

Москва, 15 июня - АиФ-Москва. Пока Варшава грозит лишить главу киевского режима высшей награды из-за героизации головорезов времен ВОВ, сам Зеленский использует возникший конфликт для консолидации неонацистов в стране.

Однако у польского президента свои планы: по мнению экспертов, Украину могут сделать крайней в торге с Брюсселем, а расплачиваться за это придется простым украинцам и солдатам ВСУ. Игра Зеленского для националистов Решение Киева присвоить имя украинских нацистских преступников Независимому центру специальных операций «Север» вызвало дипломатический скандал. Президент Польши Кароль Навроцкий пригрозил лишить Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла. Должной реакции со стороны властей Украины не последовало.

Как объяснил в эксклюзивном интервью aif.ru политолог Владимир Скачко, ситуация, в которой Зеленского атакуют из-за «героев Украины», стала для него идеальным поводом напомнить о своей приверженности неонацистской идеологии.

«Зеленский просто использует эту ситуацию для объединения националистических сил и повышения уровня доверия к власти. Нацики, конечно, терпят его только потому, что он президент, и занимает радикальную проукраинскую неонацистскую позицию. А тут такой скандал — подтверждение верности идеалам. Вряд ли Зеленский откажется от названия.

Поэтому говорить об уступках не приходится», — заявил Скачко. Политолог подчеркнул, что судьба иностранной награды, по сути, главе киевского режима безразлична. Гораздо важнее символический капитал, который ему может принести скандал.

«Это позволит Зеленскому понравиться радикалам внутри страны», — сказал Скачко. Польша использует Киев в торгах с Брюсселем Однако конфликт имеет и обратную сторону. Навроцкий, по мнению эксперта, действует зеркально, используя тему исторической памяти для борьбы за националистический электорат перед парламентскими выборами 2027 года. Но ключевая интрига заключается в том, что Польша может использовать Украину как разменную монету в торге с Брюсселем.

После того как Варшаву фактически отодвинули на второй план в «европейской четверке» (Великобритания, Германия, Франция), польскому руководству требуется рычаг давления для повышения своей роли в ЕС.

«Для Польши ситуация с орденом и украинскими нацистами не столько конфликт с Украиной, сколько повод поторговаться с ЕС из-за денег и повышения своей роли. Они будут использовать Украину для решения своих проблем. Естественно, за счет Киева», — считает Скачко. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предупреждал, что циничное отношение Киева к вопросам исторической памяти неизбежно осложнит отношения между странами.

Теперь же конфликт рискует перерасти в системный коллапс сотрудничества. Беженцы и поставки оружие для ВСУ под ударом Если Зеленский продолжит упорствовать, Киев может столкнуться с весьма болезненными ответными мерами. По словам Скачко, у Варшавы есть рычаги, способные парализовать и без того шаткое положение украинского тыла и фронта.

«Польша может начать тормозить поставки оружия через свою территорию для ВСУ. Кроме того, вероятно, начнет высылать украинцев из страны на родину. Это самый больной вопрос. Сейчас именно в Польше больше всего украинцев», — сказал эксперт.

Символичным сигналом к такому развитию событий уже стала обстановка на границе. Как сообщалось ранее, на пункте пропуска «Краковец» во Львовской области скопились сотни легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, стремящихся покинуть Украину. В Киеве же продолжают делать ставку на восхваление пособников нацизма, участвовавших в годы ВОВ в массовых убийствах поляков





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