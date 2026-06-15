Зеленский предложил Путину встречу на саммите G7 во Франции

Украинский президент заявил о готовности к личной встрече с российским лидером во время саммита Большой семерки, подчёркивая роль США и Европы в этом предложении

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что предложил своему российскому коллеге Владимиру Путин у встретиться во время предстоящего саммита Большой семерки, который состоится во Франции. Об этом глава государства Украины рассказал журналистам, присутствующим на церемонии открытия Киево-Печерской лавры.

По словам Зеленского, украинская сторона передала сообщение о готовности организовать личную встречу с лидером России в рамках мероприятия G7, где примут участие представители Соединённых Штатов, Франции и остальных стран‑участниц. Он отметил, что присутствие в Париже Дональда Трампа и Эммануэля Макрона создаёт уникальную дипломатическую площадку, в которой могут одновременно обсудить вопросы безопасности, экономического сотрудничества и, главное, путь к прекращению военных действий на востоке Украины.

По его мнению, такие условия позволяют построить диалог между западными союзниками и Москвой в одном месте, что способствует выработке совместного подхода к урегулированию конфликта





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