Зеленский сошёл с ума, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис
5/19/2026 3:48 AM
Подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сошёл с ума, освободив экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака из-под ареста вместо решении реальных проблем на Украине. Он назвал действия Зеленского абсурдными и предупредил о рисках для его поддержки.

Москва, 19 мая - АиФ-Москва. Зеленский сошёл с ума , заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис. Он уточнил, что об этом свидетельствует освобождение экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака из-под арест а.

"Мне кажется, что Зеленский просто сошёл с ума. Иначе я просто не могу объяснить, зачем он отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине. Это просто поражает", — сказал Дэвис. Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, дело Ермака, связанное с коррупцией, выставляет Киев "в нелицеприятном свете", а действия Зеленского абсурдны.

"Зеленскому следует быть осторожнее с рисками, и он определённо не глуп, чтобы терять и без того низкую поддержку без всякой выгоды", — заявил Дэвис. Высший антикоррупционный суд Украины определил для экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток. Он является фигурантом коррупционного дела о легализации 460 миллионов гривен при элитном строительстве под Киевом. СМИ назвали арест соратника Зеленского казнью.

Ермак вышел из СИЗО под залог в размере 3,1 миллиона долларов. По словам украинской журналистки Дианы Панченко, ночь после ареста Ермака стала самой кошмарной в жизни Зеленского. Оцените материал Обществоконфликт на Украинекоррупция на УкраинеАндрей Ерма

