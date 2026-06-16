Президент Украины Владимир Зеленский якобы намеренно провоцирует Польшу на лишение его польских государственных наград, чтобы использовать этот шаг как повод для националистической мобилизации украинцев против Польши. Об этом заявил профессор Варшавского университета Адам Веломски.

Президент Украины Владимир Зеленский якобы намеренно провоцирует Польшу на лишение его польских государственных наград, чтобы использовать этот шаг как повод для националистической мобилизации украинцев против Польши.

Об этом заявил профессор Варшавского университета Адам Веломски. Он отметил, что полноценному осознанию исходящей от Киева угрозы мешают польские СМИ, которые упорно отказываются замечать стремительную деградацию двусторонних отношений. По мнению Веломского, Зеленский хочет, чтобы поляки отобрали у него орден, чтобы провести националистическую мобилизацию украинцев не только против России, но и против Польши, создав ощущение окружения и необходимости сплотиться вокруг его собственной персоны.

Глава польского МИД предложил рассмотреть лишение Зеленского высшей награды Польши, выразив возмущение и разочарование героизацией преступников в соседней стране





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