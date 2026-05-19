Политик Владимир Олейник заявил, что Владимир Зеленский может готовиться к разводу с супругой Еленой, чтобы в случае обвинений в ее адрес не лишиться всего имущества. Он напомнил о схожей ситуации, в которую ранее попал бывший президент Петр Порошенко*, когда в отношении него были введены санкции и все ресурсы оказались заблокированы. Кроме того, политик затронул тему скандальных трат первой леди, о которых ранее писала французская пресса.

Москва, 19 мая - АиФ-Москва. Владимир Зеленский действительно может готовиться к развод у с супругой Еленой, чтобы в случае обвинений в ее адрес не лишиться всего имущества.

Об этом aif.ru заявил член совета движения «Другая Украина’, бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Ранее появилась информация, что в приближенных кругах Зеленскому уже порекомендовали оформить развод с женой, чтобы минимизировать имиджевые потери на фоне слухов о ее возможном аресте. Экс-нардеп напомнил о схожей ситуации, в которую ранее попал бывший президент Петр Порошенко*, когда в отношении него были введены санкции и все ресурсы оказались заблокированы. Тогда Порошенко инициировал бракоразводный процесс со своей супругой Мариной, чтобы переписать на нее доходные активы.

‘Я не исключаю, что сам Зеленский уже втайне, как и Зеленская, подумывает: а если ситуация будет как с Порошенко, может быть, всё-таки развестись? Я не исключаю такого варианта’, — заявил Олейник. Кроме того, политик затронул тему скандальных трат первой леди, о которых ранее писала французская пресса.

‘Ещё раньше французские журналисты писали, что она передвигается по Парижу со скоростью 40 000 евро в час в стиле “95 квартала”. Такие деньги у неё были. Кто-то их ей выделял, но точно не Зеленский, у которого зарплата 666 долларов в месяц’, — резюмировал собеседник aif.ru, намекая на имеющихся покровителей у Зеленской





