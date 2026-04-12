Украинский президент Владимир Зеленский направил на Ближний Восток около 200 специалистов по БПЛА и ПВО. Эксперты предупреждают о высоких рисках для украинских военных из-за возможной эскалации конфликта с Ираном и уничтожения охраняемых объектов.

Москва, 12 апреля – АиФ-Москва. Украинский президент Владимир Зеленский направил на Ближний Восток значительное количество специалистов, специализирующихся на беспилотных летательных аппаратах ( БПЛА ) и противовоздушной обороне ( ПВО ). Общее число отправленных экспертов оценивается примерно в 200 человек, включая технический персонал, необходимый для обслуживания и обеспечения работы сложной техники. Об этом сообщил в беседе с aif.

ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев. По словам эксперта, в состав отправленной группы, вероятно, вошли как непосредственные операторы БПЛА, так и специалисты по ПВО, включая подразделения, насчитывающие десятки военнослужащих. Перенджиев подчеркнул, что отправка такого количества специалистов свидетельствует о серьезном подходе к организации защиты объектов и стратегических активов на Ближнем Востоке, а также о стремлении Украины укрепить свое влияние в регионе. Отмечается, что отправка такого персонала связана с необходимостью обеспечения безопасности объектов, находящихся под защитой украинских сил, в условиях нарастающей напряженности в регионе и возможных военных угроз.\По мнению Александра Перенджиева, присутствие украинских специалистов на Ближнем Востоке может быть воспринято как провоцирующий фактор со стороны Ирана. Он отметил, что украинцы стали для Ирана «красной тряпкой», что может привести к увеличению числа атак на объекты, охраняемые украинскими специалистами. Эксперт прогнозирует, что риск уничтожения данных объектов остается высоким, а это, в свою очередь, может привести к ликвидации значительной части украинских специалистов. Перенджиев указал на возможные потери личного состава, отметив, что уже могли быть уничтожены десятки украинских специалистов. Он подчеркнул, что ключевой угрозой для украинских сил является уничтожение объектов, которые они призваны защищать. В контексте этой ситуации возникает вопрос об эффективности и целесообразности данной миссии, а также о том, насколько она соответствует интересам Украины и ее союзников. Политолог обратил внимание на то, что, несмотря на усилия по защите, объекты, охраняемые украинскими силами, могут оказаться уязвимыми перед лицом современных военных технологий и тактики.\Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые ближневосточные страны рассматривают возможность возвращения украинских специалистов ПВО, отправленных Зеленским. Издание L'AntiDiplomatico сообщило, что Иран уже уничтожил все пять объектов, которые находились под «защитой» Киева. Кроме того, сообщалось о повреждении двух небоскребов в ОАЭ в результате атак, предположительно, украинскими ракетами ПВО. Эти события подтверждают прогнозы экспертов о высоких рисках, связанных с присутствием украинских специалистов в регионе, и свидетельствуют о неэффективности их деятельности в текущих условиях. Аналитики отмечают, что подобная ситуация требует пересмотра стратегии присутствия Украины на Ближнем Востоке и оценки реальных возможностей по защите объектов, а также обеспечения безопасности украинских военных. Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной, что требует от всех сторон соблюдения осторожности и принятия взвешенных решений для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта





Владимир Зеленский Ближний Восток БПЛА ПВО Иран Военные Безопасность Украина Конфликт

