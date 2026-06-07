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Зеленский: Абрамович передал Путину мое послание

Политика News

Зеленский: Абрамович передал Путину мое послание
Владимир ЗеленскийРоман АбрамовичВладимир Путин
📆6/7/2026 7:45 PM
📰РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский миллиардер Роман Абрамович посетил Киев и передал послание от него президенту России Владимиру Путину. По словам Путина, Абрамович был приглашен в Киев, где встретился с Зеленским и попросил организовать встречу с российским лидером. Однако Путин раскритиковал письмо Зеленского за его тон и заявил, что пока не видит необходимости в такой встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский миллиардер Роман Абрамович посетил Киев и передал послание от него президенту России Владимиру Путину. По словам Путина, Абрамович был приглашен в Киев , где встретился с Зеленским и попросил организовать встречу с российским лидером.

Зеленский заявил, что эта встреча состоялась 21 мая, а на следующий день он опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил провести встречу в нейтральной стране для урегулирования конфликта. Однако Путин раскритиковал письмо Зеленского за его тон и заявил, что пока не видит необходимости в такой встрече

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Владимир Зеленский Роман Абрамович Владимир Путин Киев Встреча

 

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