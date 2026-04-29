Президент Украины Владимир Зеленский обратился к польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой повлиять на Олафа Шольца и Эммануэля Макрона, которых обвинил в призывах к капитуляции. По данным источников, Шольц и Макрон раздраженно реагировали на предложения увеличить поставки оружия на Украину. В Кремле заявили, что Россия не ведет переговоров с Украиной.

Власти Польши и Украины раскрыли детали переговоров с европейскими лидерами, в ходе которых, по их словам, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон призывали Киев к капитуляции.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский обратился к польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой повлиять на немецкого канцлера и французского президента.

«Матеуш, ты не мог бы сказать этим двум типам, чтобы они перестали призывать меня к капитуляции? » — цитируют слова Зеленского источники. По данным издания, Моравецкий, в свою очередь, выражал недовольство позицией Шольца, который, по его мнению, игнорировал вопросы поставок оружия на Украину, вместо этого акцентируя внимание на экологических проблемах, в частности, на выбросах углекислого газа. На просьбу польского премьера сосредоточиться на конфликте Шольц, по информации источников, лишь спрашивал, сколько дней украинцы смогут продержаться.

Окружение бывшего канцлера эти сведения отрицает. Руководитель бюро Шольца заявила, что «ни в какой момент господин Шольц не призывал» к капитуляции. Однако журналисты настаивают на достоверности информации, полученной от надежных источников, включая глав государств. Кроме того, утверждается, что Шольц и Макрон раздраженно реагировали на предложения ускорить и увеличить поставки тяжелых вооружений на Украину, а также повышали голос при обсуждении.

В то же время, в Кремле заявили, что Россия не ведет переговоров с Украиной и не планирует этого делать в ближайшее время. В Москве также подчеркнули, что Запад продолжает нагнетать ситуацию, предоставляя Киеву оружие и финансовую помощь. Между тем, в Европе продолжаются споры о том, как лучше поддерживать Украину в условиях затянувшегося конфликта. Некоторые страны, такие как Польша и Прибалтика, настаивают на увеличении военной помощи, тогда как Германия и Франция призывают к более осторожному подходу, опасаясь эскалации





lentaruofficial / 🏆 5. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Украина Зеленский Шольц Макрон Капитуляция

United States Latest News, United States Headlines