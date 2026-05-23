Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство предложением Германии о предоставлении Украине статуса «ассоциированного» члена Европейского союза. Он считает, что это несправедливо, так как отнимает Украине право голоса в блоке. Зеленский предложил в качестве промежуточного шага разрешить Украине участвовать в заседаниях и институтах ЕС без права голоса. Он считает, что это могло бы способствовать урегулированию конфликта. Однако многие европейские чиновники считают получение Украины полного членства в ближайшие годы нереалистичным. Вступление в ЕС требует ратификации всеми 27 странами-членами, что может создать значительные препятствия. Зеленский признал, что «европейская интеграция не происходит в одночасье». Некоторые дипломаты в Брюсселе отреагировали на немецкое предложение с осторожностью, отметив, что статус «ассоциированного» члена не существует и может потребовать изменений в договоры ЕС. Другие заявили, что после снятия вето Венгрии лучше сосредоточиться на переговорах о полном членстве. Некоторые допустили, что инициатива Мерца может ускорить интеграцию Украины. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Как 1 мая издание Financial Times, лидеры стран Евросоюза дали понять Киеву, что вступление Украины в союз в ближайшей перспективе маловероятно





