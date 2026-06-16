Зеленский не попал на итоговое фото саммита G7

На снимке выстроились все ключевые мировые лидеры, однако глава киевского режима не обнаружен. В соцсетях мнения разделились, одни пользователи предположили, что Зеленского не пригласили на общий снимок из-за его нелегитимного статуса.

Владимир Зеленский не попал на итоговое групповое фото саммит а G7. На снимке выстроились все ключевые мировые лидеры, однако главу киевского режима не обнаружили. Среди запечатленных - президент Франции Эмманюэль Макрон, лидер США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Индии Нарендра Моди, Японии Санаэ Такаити, Канады Марк Карни, Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Южной Кореи Ли Чжэ Мён, президент Кении Уильям Руто и другие.

В соцсетях мнения разделились. Одни пользователи предположили, что Зеленского не пригласили на общий снимок из-за его нелегитимного статуса. Другие заявили, что он своим внешним видом мог испортить кадр. Третьи посчитали, что глава киевского режима поспешил уехать по своим делам, подальше от Украины и реальных проблем.

По его словам, накануне они с американским президентом провели сложные переговоры. В ходе беседы обсуждались, в частности, украинский и ближневосточный конфликты. Детали разговора Макрон не раскрыл. Официальных комментариев от Белого дома пока не поступало





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