Звягинцев показал «Минотавр» на Каннском кинофестивале

Андрей Звягинцев представил свой новый триллер «Минотавр» на одной из сетей кинофестиваля в Каннах, где он занял второе место в рейтинге по гонку «Золотой palme». Обозреватели высоко ценят художественный потенциал фильма, однако не считают его довершенным до лучших работ Звягинцева.

На Каннском кино фестивале состоялся показ фильма «Минотавр» — триллера от российского режиссёра Андрея Звягинцева («Левиафан»). Критики теплои занял второе место в рейтинге, уступив только исторической ленте «Отечество».

Обозреватели хвалят фильм за тяжёлые темы, которые поднимает автор: в картине присутствует напряжение, не отпускающее до конца. При этом, некоторые критики уверены, что до лучших работ Звягинцева «Минотавр» всё же не дотягивает. Однако постановщик по прежнему сохраняет свой стиль и в новой картине





