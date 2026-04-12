Зверев о Синнере: Играть с ним – будто биться со стеной
📆4/12/2026 7:58 PM
Александр Зверев поделился впечатлениями от игры против Янника Синнера после поражения в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Немецкий теннисист признал превосходство итальянца, сравнив его игру со стеной и отметив его невероятную стабильность.

Александр Зверев поделился своими впечатлениями от противостояний с Янником Синнером, подчеркнув, насколько сложным соперником является итальянский теннис ист. Зверев потерпел поражение от Синнера в полуфинале престижного турнира «Мастерс» в Монте-Карло, уступив со счетом 1:6, 4:6. Это поражение стало не первым в этом году, поскольку ранее немецкий теннис ист проигрывал Синнеру на той же стадии соревнований в Индиан-Уэллс и Майами.

Зверев отметил, что для успешной игры против Синнера необходимо демонстрировать свой лучший теннис. В противном случае, по его словам, поражение неизбежно и наступает очень быстро. Он объяснил, что, возможно, его игра в Индиан-Уэллс была не на пике формы, а в Монте-Карло он чувствовал усталость. Однако ключевым фактором, по мнению Зверева, является именно игра Синнера, который практически не допускает ошибок. Зверев сравнил игру против Синнера с игрой против стены, подчеркивая его выдающуюся стабильность и умение возвращать мячи. Он отметил, что матч в Майами был более упорным, несмотря на поражение в двух сетах (3:6, 6:7(4)). Зверев чувствовал, что во втором сете у него было больше шансов на победу, в отличие от игры в Монте-Карло, где шансы были минимальными. Он подчеркнул, что в последнем матче именно его собственные слабые стороны стали причиной поражения, а не недостатки в игре Синнера. В целом, Зверев признает превосходство Синнера и его способность создавать серьезные трудности для соперников. Зверев также вспомнил свои встречи с Синнером, где борьба была напряженной. Он отметил, что в последних встречах Синнер демонстрировал выдающуюся игру, заставляя его самого показывать свой максимум. Зверев признал, что победа над Синнером требует идеальной игры и отсутствия даже малейших ошибок, что делает эту задачу чрезвычайно сложной. Зверев выразил восхищение мастерством Синнера, подчеркнув его способность к быстрому принятию решений и адаптации к различным стилям игры. Он также отметил, что Синнер постоянно прогрессирует и улучшает свою игру, что делает его еще более опасным соперником. Зверев отметил, что текущая форма Синнера является впечатляющей и что он заслуживает уважения за свои достижения. Он подчеркнул, что Синнер является одним из лучших теннисистов мира на данный момент и его игра оказывает влияние на всю индустрию тенниса. Зверев также вспомнил о победах Синнера на других турнирах, таких как «Солнечный дубль», и поздравил его с этим успехом. Зверев подчеркнул, что для победы над Синнером необходимо не только продемонстрировать свой лучший теннис, но и быть физически и психологически готовым к тяжелой борьбе. Он признал, что Синнер обладает выдающейся выносливостью и ментальной стойкостью, что позволяет ему сохранять концентрацию на протяжении всей игры. Зверев выразил уверенность в том, что Синнер продолжит достигать новых высот в своей карьере и станет еще более доминирующим игроком в мире тенниса. Зверев также прокомментировал тот факт, что Синнер стал вторым игроком в истории, выигравшим «Солнечный дубль» и турнир в Монте-Карло, похвалив его выдающиеся достижения. Зверев считает, что Синнер заслуживает уважения как один из самых сильных игроков в туре. Он подчеркнул его умение создавать проблемы соперникам и его способность адаптироваться к различным стилям игры. Зверев отметил, что Синнер обладает невероятной стабильностью и практически не допускает ошибок, что делает его очень сложным соперником для всех теннисистов. Он еще раз подчеркнул, что для победы над Синнером необходимо играть на своем максимуме, а также надеяться на удачное стечение обстоятельств. Зверев выразил восхищение игрой Синнера и пожелал ему дальнейших успехов в карьере. В частности, Зверев отметил невероятную физическую форму Синнера и его способность к длительным розыгрышам. Он подчеркнул, что игра против Синнера требует постоянной концентрации и готовности к борьбе за каждый мяч. Зверев также отметил, что Синнер очень хорошо читает игру соперников и умеет использовать их слабости. Зверев выразил уверенность, что Синнер будет доминировать в теннисе в течение многих лет. Алькарас, в свою очередь, поздравил Синнера с победой в финале «Мастерса» в Монте-Карло, отметив его невероятные достижения, такие как «Солнечный дубль» и победа на этом турнире

Александр Зверев Янник Синнер Теннис Мастерс Монте-Карло Соревнования

 

