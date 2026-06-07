Зверев обыграл Коболли на «Ролан Гаррос» и стал чемпионом ТБШ

Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли в решающей встрече на «Ролан Гаррос» и стал чемпионом турнира Большого шлема. Это его дебютная победа на этом турнире и 25‑й титул в карьере.

В решающей встрече на « Ролан Гаррос » Зверев , получивший второй номер посева, в пяти сетах обыграл итальянца Флавио Коболли (10) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Матч продолжался 4 часа 19 минут. Зверев второй раз в карьере сыграл в финале Открытого чемпионата Франции, в 2024 году он уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Для 29‑летнего немца это 25‑й титул в карьере и дебютная победа на турнире Большого шлема. Зверев стал первым за 30 лет чемпионом ТБШ из Германии в мужском одиночном разряде после Бориса Беккера (Australian Open‑1996).

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