Зверев стал первым, кто выиграл трофей "Шлема", проиграв три первых финала. До него в Открытой эре пять игроков проигрывали как минимум три первых финала на "Шлемах", прежде чем выиграть титул.

Зверев взял трофей "Шлема", проиграв три первых финалиста (US Open -2020, "Ролан Гаррос"-2024, Australian Open -2025). До него в Открытой эре пять игроков проигрывали как минимум три первых финала на "Шлемах", прежде чем выиграть титул:были старше 29-летнего Зверева, когда выигрывали первый трофей "Большого шлема": Роузуоллу на момент победы было 33 года и 220 дней, Лэйверу – 29 лет и 322 дня.

Зверев – первый чемпион "Ролан Гаррос" из Германии в Открытой эре. Также он первый игрок с 2004-го, выигравший первый титул в сезоне на "Ролан Гаррос". Зверев безусловно заслужил титул. Но окажись на другой стороне игрок, чуть более классный, чем Коболли, скорее всего он опять пролетел бы мимо него.

Как же я рад, что Зверев наконец покинул список лучших теннисистов, никогда не выигрывавших турнир Большого шлема! Вряд ли кто-то другой по сумме титулов и достижений заслуживал этого больше, чем он. Теперь всё встало на свои места: Итоговый турнир, Олимпиада и титул на турнире Большого шлема. Крюков о переезде Андреевых во Францию: "В какой-то момент в Сочи им уже было не с кем играть.

А друг с другом – это родные люди, они все время ругались" Коболли о том, за кого будет болеть в финале ЛЧ: "В детстве я играл с Калафьори, а "ПСЖ" я люблю из-за Энрике





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