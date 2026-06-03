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За миллиард рублей продается элитный пентхаус Иосифа Кобзона на Новом Арбате

Культура News

За миллиард рублей продается элитный пентхаус Иосифа Кобзона на Новом Арбате
Иосиф КобзонЭлитный ПентхаусНовом Арбате
📆6/3/2026 7:13 PM
📰aifonline
42 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 68%

Константин Муравьёв, риелтор, назвал объективную цену элитной недвижимости - полтора миллиона рублей за квадратный метр. Также он отметил, что миллион евро за 600 квадратов в центре Москвы - это нормальная цена. Главная особенность квартиры - полностью сохранены оригинальная мебель и декор, как при жизни Кобзона.

Москва, 3 июня - АиФ-Москва. За миллиард рублей, как сообщают источники, продаётся элитный пентхаус Иосифа Кобзона площадью 600 м² на 16‑м этаже элитного ЖК «Груббер Хаус» на Новом Арбате .

В эксклюзивном интервью aif.ru риелтор Константин Муравьёв назвал объективную цену элитной недвижимости.

«Полтора миллиона рублей за квадратный метр — это нормальная цена, она не завышена и не занижена для недвижимости такого уровня. А если ещё она с такой историей, знаменитый жилец, то это вполне себе адекватная цена за такую квартиру. Миллиард, то есть порядка 10 миллионов евро, за 600 квадратов в центре Москвы на Новом Арбате — это нормальная цена. И такую недвижимость хорошо покупают», — сказал он.

Как сообщают источники, главная особенность квартиры заключается в её интерьере. В пентхаусе полностью сохранены оригинальная мебель и декор — как при жизни Кобзона. Изначально в квартире планировали сделать музей, чтобы сохранить память о легенде. Но вдова артиста решила продать недвижимость

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Иосиф Кобзон Элитный Пентхаус Новом Арбате Объективная Цена Мебель И Декор Историческая Память

 

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