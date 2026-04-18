Глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме напомнил о заявлениях Владимира Зеленского в 2014 году, когда тот выступал за право жителей Донбасса говорить на русском языке. Лавров противопоставил эти слова последующим высказываниям украинского лидера, который, по словам министра, стал призывать русских покинуть Украину и называть их «существами». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также отметил, что Зеленский ведет курс на обострение конфликта, лишь имитируя готовность к диалогу. На фоне этого прозвучали упоминания о требованиях Зеленского к западным странам ввести санкции против российских граждан.

На Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров привлек внимание к резкому изменению риторики президента Украины Владимира Зеленского, особенно в отношении русскоязычного населения Донбасс а и граждан России.

Лавров привел цитату из лета 2014 года, когда, по его словам, Владимир Зеленский, будучи еще на этапе своей политической карьеры, выступал за право жителей востока Украины свободно говорить на русском языке. Эти слова, прозвучавшие после событий в Крыму, звучали как призыв к уважению культурных и языковых особенностей региона: «Россия и Украина — братские народы. Народы, с общей историей и культурой. Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски». Эти высказывания, как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, свидетельствовали о понимании необходимости межкультурного диалога и уважения прав национальных меньшинств. Однако, по словам Лаврова, с тех пор позиция украинского лидера претерпела кардинальные изменения.

Сергей Лавров отметил, что в дальнейшем Владимир Зеленский перешел к агрессивной риторике. Теперь, по утверждению министра, украинский лидер в грубой форме призывал украинцев, ассоциирующих себя с русской культурой, покинуть страну, мотивируя это заботой о будущем их детей и внуков. Более того, в последующих интервью Зеленский, как утверждает Лавров, начал называть граждан России «существами». Эти заявления, по мнению российской стороны, свидетельствуют о целенаправленном курсе на эскалацию конфликта и враждебное отношение к Российской Федерации и ее гражданам. В этом контексте также были упомянуты недавние события, где ЕС настаивает на продолжении конфликта на Украине, а также вопросы о механизмах получения Киевом финансовой помощи и его способности функционировать без новых кредитов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя ситуацию 18 апреля, также подтвердил наблюдение о курсе Зеленского на обострение. По его словам, украинский лидер лишь изредка имитирует готовность к диалогу, время от времени демонстрируя открытость к переговорам, но на деле не предпринимая реальных шагов в этом направлении. Эта позиция, как полагает Сальдо, делает невозможным достижение мирного урегулирования. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в интервью изданию Politico 15 февраля Владимир Зеленский в нецензурной форме потребовал от западных стран ввести санкции против ряда российских граждан и выслать их из своих стран вместе с семьями. Такое заявление вызвало резкую реакцию со стороны российских официальных лиц. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил тогда, что Россия намерена дать жесткий отклик на оскорбительные высказывания украинского лидера и не допустит дискриминации своих граждан за рубежом.

Таким образом, нынешняя позиция украинского руководства, как ее представляет российская сторона, является прямым противоречием его же ранним заявлениям и способствует углублению кризиса, а не его разрешению. Противопоставление этих двух периодов в заявлениях Зеленского является ключевым аргументом российской дипломатии в текущем информационном поле, подчеркивая, по их мнению, непредсказуемость и враждебность киевского режима.





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Зеленский Лавров Украина Донбасс Россия

United States Latest News, United States Headlines

