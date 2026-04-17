Защитник «Салавата» Василевский: «В серии с «Локомотивом» бились до конца, нам не стыдно»

Защитник хоккей ного клуба « Салават Юлаев » Василий Василевский поделился своими впечатлениями после завершения серии плей-офф КХЛ , в которой его команда уступила ярославскому « Локомотив у» со счетом 0-4. Несмотря на обидное поражение, Василевский подчеркнул, что команда билась до конца в каждом матче и ей не в чем себя упрекнуть.

«В каждом матче с «Локомотивом» в этой серии мы бились до конца, были как хорошие моменты, так и плохие. Голов не хватило. Два гола за четыре игры – это очень мало для победы и для прохода в следующий раунд. Но могу честно сказать, что мы сделали все, что могли. Мы с пацанами можем в глаза друг другу посмотреть и сказать, что нам не стыдно ни перед самими собой, ни перед болельщиками. Бились до конца», – отметил Василевский.

Интересно, что защитник «Салавата» сравнил текущую серию с прошлогодней, когда его команда также встречалась с «Локомотивом». По мнению Василевского, в этом сезоне играть против ярославцев было даже проще, чем в прошлом. «Честно, мне показалось, что в прошлом году с «Локомотивом» было сложнее играть, а в этом – полегче. Системная команда, у них ни один игрок не ушел после чемпионского сезона. Сильный, хороший соперник», – добавил он.

Эти слова Василевского прозвучали на фоне обсуждения итогов сезона для «Салавата Юлаева», который, по мнению экспертов, сумел вытянуть сезон во многом благодаря индивидуальному мастерству игроков. Например, Андрей Зюзин отметил, что «Салават» чудом вытянул сезон, опираясь на «мастерство Козлова и талант Вязового». Он также подчеркнул, что «учитывая слабую селекцию, работу вертикали, финансовые проблемы, трудно было рассчитывать и на плей-офф».

Общие тенденции в российском хоккее также находятся под пристальным вниманием. Так, Иван Каменский заявил о «неофициальных разговорах» относительно проведения матчей между КХЛ и НХЛ, предлагая проводить их на Новый год, когда, по его мнению, «все в тонусе, будут равные игры».

Тем временем, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пока не определился со своим будущим, заявив, что «сначала я приму решение об игре в НХЛ. У меня еще не было времени подумать об этом».

В НХЛ российские игроки также демонстрируют выдающиеся результаты. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром среди россиян в сезоне НХЛ с 130 очками. Кирилл Капризов занял второе место, Павел Панарин – третье, а Александр Овечкин и Дмитрий Дорофеев разделили шестое место.

Ситуация в минском «Динамо» вызвала критику Игоря Горбенко. По его словам, «команда шла на рекорды, а ее раздергивали. Менеджмент постарался приобщиться. Не все из них – профессионалы, кто-то чужой для хоккея».

Кирилл Капризов с 45 шайбами стал лучшим снайпером среди россиян в регулярном чемпионате НХЛ. Никита Кучеров (44) занял второе место, Дмитрий Дорофеев (37) – третье, Александр Овечкин (32) – четвертое, а Андрей Свечников (31) – пятое.

Никита Кучеров является главным претендентом на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ, получив 10 первых мест из 16 в опросе. Коннор Макдэвид занял второе место с четырьмя первыми местами, а Маккиннон и Селебрини – по одному.

Тем временем, российский хоккеист, выступающий в Австралии, поделился впечатлениями от поездки. «Первое место по красоте и быту из всех стран, где я был. Ездили в парк, где можно потрогать и покормить коалу, видели тасманских дьяволов», – рассказал он.

В США форвард «Флориды» Мэттью Ткачак может сыграть за сборную США на ЧМ-2026. В случае победы он войдет в Тройной золотой клуб. Леонард из «Вашингтона» также выступит за команду.

Джей Томас сделал второй хет-трик за 11 дней, продемонстрировав высокую результативность. У форварда «Сент-Луиса» 64 очка в 64 играх.

Российский вратарь Илья Сорокин провел больше всех матчей на ноль в регулярном чемпионате НХЛ – 7. У Хофера 6 шатаутов, у Бобровского и еще шести вратарей – по 4.

Владимир Тренин стал лучшим в регулярном чемпионате НХЛ по числу силовых приемов – 413, что является вторым показателем за сезон за время учета.

Коннор Макдэвид стал лучшим ассистентом в регулярном чемпионате НХЛ с 90 передачами, опередив Никиту Кучерова на 4 паса. Для Макдэвида это второй подобный результат в карьере.

Эти новости отражают широкий спектр событий в мире хоккея, от итогов плей-офф КХЛ до достижений российских игроков в НХЛ и даже экзотических поездок спортсменов





