В Константиновке началась зачистка боевиков ВСУ, которые уже несколько недель находятся в городе без снабжения. Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко сообщил об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru. Марочко отметил, что боевики ВСУ в Константиновке окружены и потеряли свою боеспособность из-за отсутствия поставок. Сейчас идет плановая зачистка и выбивание украинских боевиков с окраин населенного пункта.

Москва, 15 июня - АиФ-Москва. В Константиновке началась зачистка боевиков ВСУ , которые уже несколько недель находятся в городе без снабжения, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.

Напомним, военкор Юрий Котенок ранее сообщил, что продвигающимся в районе Константиновки российским подразделениям удалось перерезать дороги в город из поселка Алексеево-Дружковка и села Осыково. По его словам, сейчас российские бойцы ликвидируют очаги сопротивления и позиции дроноводов ВСУ на территории Константиновки. Марочко, комментируя ситуацию на этом направлении, отметил, что боевики ВСУ в Константиновке окружены. Последние 2-3 недели они почти не получали поставок, что сказалось на их боеспособности.

«За это время они потеряли свою боеспособность. И сейчас уже идет плановая зачистка и выбивание украинских боевиков с окраин населенного пункта. На северо-западе уже отмечены наши военнослужащие, следовательно, мы взяли под свой контроль большую часть города», - отметил военный эксперт. Ранее Кадыров показал, как склад ВСУ у Константиновки сносят ударные «птицы» РФ. Оцените материал Обществоэксклюзивосвобождение Константиновкиэксклюзивные новост





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