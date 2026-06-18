Захарова предупредила россиян о риске задержания в Таиланде по запросам США

Официальный представитель МИД РФ призвала граждан России с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд из-за высокой вероятности задержания по инициативе американских правоохранительных органов.

Москва, 18 июня - АиФ-Москва. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян проявлять максимальную осторожность при поездках в Таиланд из-за значительного риска задержания или ареста по инициативе правоохранительных органов и спецслужб Соединенных Штатов Америки.

В своём заявлении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, дипломат подчеркнула, что данная угроза является высокой и актуальной как для туристов, так и для лиц, выезжающих в королевство с деловыми целями. Особое внимание МИД России обратил на тех граждан, у которых есть основания полагать, что они могут стать объектами уголовного преследования со стороны американских властей. Этим лицам министерство иностранных дел настоятельно рекомендует вовсе отказаться от планов посещения Таиланда.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство уже предупреждало о том, что в условиях ужесточения санкций, затронувших стратегические отрасли экономики России, некоторые соотечественники могут оказаться в фокусе внимания спецслужб США, не имея об этом четкого представления. Таким образом, рекомендация МИД направлена на обеспечение безопасности российских граждан за рубежом и является своеобразным проактивным шагом по предотвращению возможных международных правовых инцидентов, связанных с экстрадицией или задержанием по политически мотивированным обвинениям





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